Venezuela y Colombia restablecerán relaciones diplomáticas

(ANSA) – CARACAS, 29 de julio – Colombia y Venezuela anunciaron su deseo de restablecer «gradualmente» sus relaciones diplomáticas, a partir de la toma de posesión de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia el 7 de agosto, desde 2019, cuando Bogotá decidió no reconocer la legitimidad del Mandato El nuevo presidente venezolano Nicolás Maduro.



Un anuncio oficial en este sentido se produjo en un comunicado oficial publicado al término de una reunión celebrada ayer en el estado venezolano de Táchira entre el futuro canciller colombiano Álvaro Leva y su colega de Venezuela Carlos Faria.



. “Fue un placer – aseveró Leva – estar aquí en compañía del Gobernador del Táchira (Freddy Bernal) y el Canciller Faria”. Los dos ministros se comprometieron a iniciar, a partir del 7 de agosto, el proceso de «normalización gradual de las relaciones diplomáticas y consulares» y «consolidación de la amistad y la cooperación, con una revisión de todos los asuntos de interés bilateral para la felicidad de los dos países». nuestros pueblos».



Por su parte, el venezolano Faria señaló que esto también significa “una apertura gradual de las fronteras, aspecto que beneficiará directamente a nuestros pueblos”. Hay que recordar, agregó, que Venezuela y Colombia tienen “un padre de la patria común (Simón Bolívar, editor) que liberó a nuestras naciones y fortaleció los lazos históricos que unen a nuestros pueblos”.



Venezuela y Colombia, que comparten una frontera de 2.200 kilómetros, no mantienen relaciones diplomáticas desde 2019, luego de que el presidente saliente de Colombia, Iván Duque, no reconociera la legitimidad de Maduro tras las elecciones de 2018.



Desde entonces, Duque ha apoyado al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela junto a Estados Unidos y varios países occidentales. (Relación comercial).