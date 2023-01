Venezuela vuelve a apostar por el petróleo y Estados Unidos hace la vista gorda

Venezuela, dirigida por Nicolás Maduro, ya no está aislada en Sudamérica. allá la victoria de lola En Brasil se le permite ampliar sus alianzas cuando parecen estar perdiendo. Colombia, Chile y Argentina también se han ido en los últimos años. Perú era más o menos lo mismo hasta el testimonio de Pedro Castillo hace unas semanas. La verdad es que Caracas ya no es un estado paria, al menos no a los ojos del resto de América Latina. y el guerra Entre Rusia y Ucrania se abrieron escenarios más favorables para él en las relaciones con el propio Estados Unidos. La Casa Blanca ha perdido toda esperanza de revitalizar el acuerdo nuclear con Irán después de la violenta represión del ayatolá contra miles de manifestantes. con el Petróleo ruso Bajo el embargo, se suponía que los exportados por Teherán los reemplazarían para el mercado europeo. Una vez que esa hipótesis se desvanece, la administración Biden vuelve a mirar a Caracas.

El petróleo venezolano ha estado bajo embargo estadounidense desde 2018. Sin embargo, durante meses, EE. UU. ha estado dando señales de relajación. A ConocoPhillips se le permitió extraer petróleo crudo en el país andino para recuperar al menos una parte de los $10 mil millones restantes después de la expropiación sin compensación en 2007. En cambio, a Chevron se le otorgó una licencia de seis meses para importar crudo venezolano. Las importaciones de los EE. UU. están cerca de cero a raíz de la prohibición. Anteriormente, superaban los 800.000 barriles diarios.

Las exportaciones de petróleo iraní subieron a un promedio diario de 1.137 millones de barriles en diciembre, gracias principalmente a compradores como China y Venezuela. Este último lleva años comprando crudo ligero iraní para mezclarlo con las operaciones de extracción pesada, es decir, las que contienen un alto porcentaje de azufre, para hacerlo exportable.

Así, estos datos indican que Venezuela vuelve a apostar por la exportación de petróleo para salir de la crisis. Sin embargo, las extracciones siguen siendo muy bajas, entre 700.000 y 800.000 barriles diarios. Las exportaciones en 2022 disminuyeron un 2,5% a un promedio de 616.500 barriles por día.

El pico de la crisis de Venezuela ha quedado atrás

Pero este año, el gobierno de Maduro planea financiar el 63% del presupuesto estatal con ingresos petroleros. Se espera que esto aumente de 8,2 mil millones en 2022 a 9,34 mil millones. No son números llamativos, sino una ruptura con la fanfarria constante de los últimos años. Entre 2014 y 2020, el PIB de Venezuela disminuyó un 75%. Comenzó a subir nuevamente en 2021 y en 2022 habría registrado un crecimiento del 6%, y se espera que se acelere al 6,5% este año. Sin embargo, las exportaciones de petróleo se mantuvieron en un tercio de los niveles de 2016.

Que hay una mayor entrada de dólares al país también lo demostrará el lento desplome del tipo de cambio en el mercado negro. L’inflación Cayó al 156% en octubre, que no es mucho comparado con el 350.000% alcanzado en 2019.Hiperinflación Detrás de nosotros, pero los precios al consumidor siguen siendo inestables, el poder adquisitivo sigue disminuyendo. Independientemente de las intenciones de Estados Unidos, sin una inversión extranjera masiva, Venezuela no tendrá el capital necesario para revitalizar su industria petrolera. Esto se debe precisamente a esta caída de las exportaciones el año pasado. Pero la postura menos beligerante de Washington le da a Maduro esperanzas de éxito para neutralizar tácitamente, si no levantar, su lado más duro.

Estados Unidos se encuentra en un dilema complejo. Aceptar el regreso de Venezuela al mercado petrolero para evitar una crisis energética mundial equivaldría a legitimar a Maduro. Pero, ¿tendría sentido hacerlo para acorralar a Vladimir Putin, cuando los métodos represivos y la ideología en Caracas son similares a los de Moscú? Se tratará de reemplazar un dictador por otro. con el riesgo de ser encontrado en su contra en un futuro no muy lejano.

