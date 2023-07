Venezuela. Un correo electrónico es suficiente para renovar su pasaporte

Crear archivos PDF el presiona

Renovar un pasaporte en algunos países del mundo para un italiano en el extranjero puede significar saltar aros sin poder finalmente llegar a la meta. El resultado: mucha molestia, entre los sistemas informáticos que funcionan cada vez, y no renovar un documento de viaje. Una derrota para el ciudadano, una derrota para nuestras instituciones, para nuestros consulados, que deberían poder prestar servicios efectivos en tiempos decentes, pero que muchas veces aparecen como impenetrables muros de goma.

Lo que sabemos, porque nos lo dijo el Cónsul General de Italia en Caracas, Nicolás Occipentees que en esta jurisdicción consular ‘la expedición de pasaportes es directo. quien pide citaPor correo electrónico) puede indicar su día preferido (al menos tres días después de su solicitud) y obtener nuestra respuesta al día siguiente con la confirmación de la fecha elegida por el mismo usuario.” Tan fácil como beber un vaso de agua.

Nos preguntamos: Pero, ¿por qué no todo el mundo hace esto? ¿Por qué los italianos y sus descendientes en otros consulados se ven obligados a pasar por sistemas engorrosos como el infame «reservame»? Un sistema que permite, además, a los piratas expertos reservar todas las citas para más tarde. Revender Para el mejor postor, estilo especulador. ¿Cuánto tiempo puede continuar una situación así?

De nuevo: si a Caracas le va bien con el correo electrónico, ¿Por qué no lo repites? el metodo de trabajo ¿por todo el mundo? No nos digas que a Italia no le importan los italianos en el mundo; No nos digan, porque no queremos creerlo, que los diplomáticos consideran a nuestros hermanos italianos en el extranjero como una carga, peor aún, una molestia, en lugar de un capital humano invaluable que el país debería valorar cada vez más. .

“Los italianos son un recurso para el mundo”: ¿cuántas veces hemos escuchado a políticos de todos los colores pronunciar esta frase? Sin embargo, la red diplomática consular no materializado Tales palabras con hechos.

Mentalidad burocrática, sistemas informáticos que complican todo, a veces pocas ganas de trabajar: es obvio que Las violaciones se multiplican Los ciudadanos son humillados, asesinados y sus derechos básicos violados.

Es hora de decir basta. Este tema de los servicios consulares que no funcionan corre el riesgo de confundirse; Puso al Departamento de Estado, a la clase diplomática, a los funcionarios electos en el extranjero y al gobierno en una mala posición. Como mínimo -a la espera de más dinero y recursos humanos- hay que trabajar de inmediato para que el italiano en el mundo pueda concertar una cita en el consulado de Sencillo y rápido. Al menos esto: dejar salir a un italiano Reserva tu cita en el Consulado con un simple email Para renovar el pasaporte. Encontrar sería agua caliente, si no fuera por el hecho de que estamos al otro lado de la frontera en tan mal estado que incluso un simple correo electrónico puede parecer una pequeña gran revolución.

