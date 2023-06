Venezuela se dirige hacia números rojos. El Eldorado se ha quedado sin gasolina, se está gastando mucha

A las cinco y media de la mañana en el estado venezolano de Mérida comenzó la transmisión radial del retiro de la gasolina subsidiada por el Estado. A cada estación de servicio apoyada por la red pública de PDVSA se le asigna un número de placa final; Una vez que se extrae el número, los automovilistas corren a su estación de servicio designada, listos para hacer cola por hasta cuatro horas para intentar la difícil tarea de llenar el tanque. Es una cruz, porque cuando llega la gasolina se acaba casi al instante y hay que empezar de nuevo. Así, en el país con las mayores reservas de crudo del mundo, la gente tiene que saltar aros para moverse en coche.

Esta es solo una de las consecuencias de la gravísima crisis económica que aquejaba a Venezuela, pero está entre los resultados más preocupantes si tenemos en cuenta que hace ocho años Caracas figuraba entre las potencias petroleras del mundo al producir más de tres millones de barriles. por día: hoy se producen menos de 500.000 litros, casi la totalidad de los cuales van a parar a los barcos que navegan hacia China, como forma de pago de los préstamos extremos que Beijing otorga al gobierno de Nicolás Maduro.

La situación es grave y no parece haber ningún atisbo de mejora en el horizonte. Viene como un shock para los venezolanos, que se han acostumbrado durante años a la gasolina casi gratis. En 2019, trescientos litros en el supermercado cuestan menos que un litro de leche o un kilo de café. Un año después, en medio de la epidemia, estalló la primera revolución, ya que el gobierno decidió fijar un precio fijo de medio dólar por litro de gasolina regular, garantizado por una red de 1.300 surtidores a tarifas subsidiadas por el Estado. La diferencia entre los dos sistemas es escasa, dado que en las estaciones de servicio apoyadas por PDVSA, con medio dólar se deberían poder comprar hasta 20 litros de gasolina. La condición es necesaria porque, mientras tanto, el número de estaciones admitidas ha disminuido y el combustible disponible para ellas ha disminuido significativamente.

Ante la escasez general, proliferó el contrabando, con bidones de gasolina venezolana vendidos ilegalmente en los vecinos Colombia o Brasil, mientras se desarrollaba un mercado negro tierra adentro para los «pachaqueros», que vendían gasolina en la calle a precios de chacal, desde 3 € al litro. La situación es aún más grave con respecto al diésel, que se necesita para el transporte de mercancías y alimentos en camión, así como en autobuses urbanos o interurbanos. También debido a las sanciones comerciales impuestas por Estados Unidos y países europeos, Venezuela no puede importar los productos necesarios para la refinación del diésel, y su escasez hace que los camioneros hagan filas durante días frente a las gasolineras. La cadena de distribución paga el precio y todo esto provoca una escasez aún mayor de bienes de consumo y un mayor aumento de los precios en un país donde la tasa de inflación supera el 200% anual.

El gobierno socialista de Nicolás Maduro culpa a las sanciones, pero no reconoce que no se ha hecho nada a lo largo de los años para preservar las refinerías nacionales, que ahora funcionan al 20% de su capacidad. La corrupción, entonces, es un factor importante. Varios ejecutivos de PDVSA están siendo investigados por una red de sobornos multimillonarios, y Maduro ha tenido que destituir de su cargo al poderoso ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, considerado uno de los hombres fuertes del régimen de Chavisa y acusado de robar millones destinados a pozos. Para Diosdado Cabello, el número dos del gobierno, la presión sobre la gasolina es el resultado de la guerra psicológica de Washington contra la Revolución Bolivariana. “No debemos dejarnos llevar por la sucia propaganda de ‘enemigos de la patria’, hay muchas personas que corren a la gasolinera aún cuando tienen más de medio tanque lleno solo porque escucharon en la radio o en la televisión que se está acabando Así que juega contra los Yankees, quédate en casa y espera a que las cosas mejoren”. Un discurso, para él, en el que ya no creen ni los más acérrimos seguidores del chavismo.