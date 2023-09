Venezuela, primarias de oposición: Los tres candidatos que encabezaban las encuestas para las elecciones presidenciales no fueron aceptados

Ana, María Corina Machado, Henrique Capriles y freddy soberlano – Según una encuesta de la OCR publicada por «CNN» en español – los candidatos presidenciales que tienen mayores posibilidades de ganar en las primarias presidenciales organizadas por la oposición venezolana de cara a las elecciones de 2024. Pero tres nombres han visto sus derechos revocados por el autoridades a votantes pasivos, basándose en diversos delitos que se les atribuyen. Esta es una posibilidad que reavivaría la controversia sobre las garantías brindadas por el gobierno de Nicolás Maduro para celebrar elecciones «libres y democráticas».

Machado, el líder del partido, sigue siendo el favorito de todos los tiempos Venezuela vigésima (VV) con el 41,42% de las preferencias. Sus derechos a «ejercer cualquier cargo público por un período de 15 años» fueron revocados por violar las normas tributarias y la ley anticorrupción. En particular, las autoridades contables hablan de “actos, hechos, omisiones e irregularidades administrativas” que culpabilizan a Machado de atentar “a la moral pública, a la moral administrativa, al Estado de derechos y a la paz y soberanía de la República”. Se habla de “errores” y “omisiones en las declaraciones de impuestos”, así como de participación en una “conspiración de corrupción tramada por el usurpador”. Juan GuaidóMaría Corina –una de las defensoras más convencidas de poner fin a todo diálogo con el gobierno, empezando por el recientemente reabierto en México– ya había estado incapacitada durante un año en 2015.

A largo plazo, Henrique recibió el 10,2% Capriles Radunsky, líder del Partido Primero de la Justicia (Pj), que cuenta con la mayor organización de la región, también cuenta con el apoyo de Un Nuovo Tempo (Unt) de Manuel Rosales. Un nombre muy conocido en la escena política nacional: el exgobernador y excandidato presidencial Capriles surgió quizás como el más convencido de la necesidad de que salir de la crisis sólo pasa por el diálogo con el gobierno, a pesar de las diferencias. Desde 2017 está sometido a una pena de quince años de prisión por “infracciones administrativas”. Freddy Soberlano, candidato del Partido Volunta Popular (VP), cierra la plataforma con el 4,12 por ciento de los votos. Diputado en el Consejo Legislativo de la Asamblea Nacional de 2015, Soberlano derrotó «dos veces» al chavismo en el estado Barinas: contra Argenis ChávezHermano del expresidente y excanciller Jorge Arreaza.

El resto de los votos parece estar repartido entre decenas de otros candidatos, entre los que no faltan nombres relevantes, pero que hasta el momento no se han visto afectados por los fallos de la justicia venezolana. Por lo tanto, la oposición aún tiene que decidir entre dos caminos posibles: imaginar una línea de “sucesión”, que automáticamente entregue la candidatura a quienes obtengan más votos entre aquellos que no fueron excluidos, o si emprender una lucha conjunta para defender sus derechos. derecho a la democracia. Todos los candidatos que compiten en las elecciones. «No es una elección fácil, sino más bien una verdadera prueba de las diferentes estrategias de lucha contra el gobierno, contra lo cual advierten los candidatos».efecto kokuyo– Intentarán tratar el asunto de forma confidencial, para evitar que el gobierno “boicotee” los planes.

María Corina Machado todavía se opone a la idea de sucesión. Dijo: «No tiene sentido hablar del califato». Machado Durante la discusión. “Es la gente la que debe elegir, no el sistema que impone un competidor. Lo que nos espera es un desafío y habrá muchas barreras que tendremos que superar. Tenemos que hacerlos caer uno a uno”, continuó María Corina, quien afirma: “No se puede jugar siguiendo las reglas de la tiranía, sino imponiendo las reglas de la ciudadanía y la libertad”.