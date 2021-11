Venezuela. «Mega-Elecciones, Máxima Representación», Entrevista a Ignacio Ramonet – L’Intervista de L’Anti Diplomatico

Ignacio Ramonet, el intelectual español de renombre internacional, vuelve a ser uno de los participantes (unos 500) en la megaelección del 21 de noviembre. Lo entrevistamos en Philvenne, donde presentó el libro. Hugo Chávez, mi primera vida, Reimpreso por Vadell Hermanos en volúmenes separados para hacer útil la última y más larga entrevista (200 horas) con Hugo Chávez.





¿Cómo encontró ese país después de su último viaje a Venezuela y cómo pensó en organizar Philvenne dentro del Palacio de la Asamblea Nacional?

He estado fuera de Venezuela durante 6 meses y he descubierto que Caracas es muy hermosa, organizada, limpia, segura y muy activa. Por la noche, incluso al caminar por la montaña, noto una gran tranquilidad y seguridad. Para Filven, lo que sucedió en el edificio de la Asamblea fue realmente muy simbólico porque fue una forma de hacer que la gente regresara a la sede de la Asamblea Nacional para un evento que muestra la política, la democracia y la cultura. Caracas respondió muy positivamente a una gran idea.

¿Cómo analiza este proceso legislativo, cómo ve a las fuerzas políticas enfrentadas y cómo ve las actividades de los líderes internacionales que ya llevan tiempo en el país?

El 21 de noviembre se celebran elecciones locales y regionales para gobernadores y gobernadores y parlamentarios de las cámaras federales de cada estado. Cabe recordar que Venezuela es un estado federal y que cada estado que forma los «Estados Unidos» de Venezuela tiene su propio parlamento, sus gobernadores y sus legisladores. Ese día también se eligen alcaldes y concejales. Por tanto, son elecciones muy importantes, elecciones celebradas en diferentes momentos antes. A pedido de la oposición, el presidente Nicolás Maduro acordó unirlos en la única jornada electoral limitada a esta mega elección. Después de años de boicot, por primera vez, todos los márgenes de la oposición, incluidos los tan radicales como la Mesa de la United Democratica (MUT), se alinean con miles de oficinas municipales y regionales. Los 4 partidos que han planeado la oposición en los últimos años están participando y han boicoteado elecciones presidenciales y legislativas anteriores. Maduro llegó a una excelente conclusión al llevar la oposición a la mesa de negociaciones en una serie de reuniones paralelas a la preparación del proceso electoral en México. Incluso esa parte de la oposición que facilitó una decisión importante para pacificar la vida política e ir por la senda electoral de la sencillez en la democracia, la insurgencia, los ataques al presidente y más. Considero esta solución, que hasta ahora ha sido negada por miembros de la oposición, una victoria del presidente Maduro, que la persigue desde hace años. Habrá prácticamente todos los partidos de oposición el 21 de noviembre. Aunque moderados y radicales que no estén de acuerdo en participar en la violencia, estas elecciones tendrán la mayor representación.

Como señalan algunas declaraciones, ¿qué escenarios se abren si algunos organismos internacionales rechazan los resultados del referéndum?

No cabe duda de que existe una tendencia a no aceptar la legitimidad y el carácter democrático de estas elecciones, especialmente las de la Unión Europea o algunos de sus miembros. Cabe señalar, sin embargo, que se firmó un preacuerdo entre la UE y el gobierno venezolano para enviar una misión de observación que se extendería por todo el país a partir de octubre. Elecciones. Es diferente que los parlamentarios de Bruselas, o Joseph Borel, emitan declaraciones que han sido mal recibidas por Caracas: porque apuntan a la tarea de establecer si las elecciones son democráticas o no. Por otro lado, la tarea de la UE solo debería ver si todo se está desarrollando de acuerdo con la ley electoral vigente en el país, que fue establecida y acordada por el funcionario y la oposición. El PPE, el Partido Popular Europeo, anunció en Bruselas que no enviaría delegados de derecha al trabajo de la UE, pero por otro lado, existen organizaciones reconocidas en América, Asia, África y muchas más. Oriente Medio, que estará afiliado con Carter Center y otras empresas. Cabe señalar que en las negociaciones con la oposición se decidió ampliar la estructura del Consejo Nacional Electoral (CNE), que ahora incluye a dos miembros de la oposición, cuya actitud es abiertamente hostil al gobierno bolivariano. Sin embargo, este Cne funciona. Venezuela, en cambio, tiene una larga tradición electoral que se inició en 1999 con la aprobación de la nueva constitución. Este es el número de elección. 29, es difícil encontrar argumentos para censurar o criticar el proceso electoral. Por otro lado, no veo actitudes particularmente hostiles, incluso por parte de los medios dominantes, que históricamente han sido muy críticos con el gobierno por aceptar la conducta de representantes autorizados en los debates, como ocurre en los medios estatales. Difundir la campaña del campo contrario. Por ahora, los tonos me parecen menos violentos que los utilizados en otras ocasiones o, por ejemplo, los utilizados en las últimas elecciones en Nicaragua.

¿Qué importancia tienen Venezuela y América Latina para Estados Unidos en esta etapa de la reestructuración global del capitalismo?

Washington es indudablemente hostil a Venezuela. El secuestro del embajador Alex Chap en Cabo Verde y su deportación forzada a Estados Unidos es un torpedo lanzado contra el diálogo entre el gobierno y la oposición en México. Mientras tanto, en España, un exjefe de inteligencia venezolano que huyó del país para obligarlo a realizar declaraciones hostiles contra las autoridades venezolanas está siendo extraditado a Estados Unidos. Cabe señalar también que hace una semana, el Fiscal General de la Corte Penal Internacional llegó a Caracas para acusar a funcionarios venezolanos de abusos a los derechos humanos. Mientras tanto, el mismo CBI declaró que no había ningún problema en Colombia. Aquí hay tres ejemplos de intentos de preparar a la opinión pública internacional para la noción de que las autoridades venezolanas están al borde del derecho internacional. La historia que justifica cualquier tipo de acción en relación a estas elecciones. Además, Biden no cambió las medidas coercitivas unilaterales ilegales contra Venezuela, siguiendo el camino de Trump, que ya había sido tomado sin justificación por Obama. El gobierno bolivariano y el presidente Maduro se han enfrentado a todo tipo de ataques y bombardeos. Después de su retirada de Afganistán, la política norteamericana se está redefiniendo en términos de hostilidad hacia el papel de China y Rusia, pero aún no está claro si quiere restablecerse en América Latina. Por ahora, Biden no le ha dado la importancia que prometió a Centroamérica. Solo su esposa, Kamala Harris, se mudó a Guatemala y luego a México. Por supuesto, en política exterior, Biden continúa en la misma dirección, manteniendo a Colombia como un aliado militar clave en la región, como lo confirmó recientemente el secretario de Estado Anthony Blingen en Bogotá. Sin embargo, las elecciones de este año verán una serie de cambios, incluyendo elecciones en potencias progresistas, Perú, Chile, Bolivia y Centroamérica, y pronto en Honduras, dos años después. Las megaelecciones también son importantes porque nos permitirán ver cómo se definirá Estados Unidos en el nuevo contexto de Venezuela y América Latina.