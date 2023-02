Venezuela, luego de 7 años de estancamiento económico, vuelve el crecimiento. Pero la liberalización moderada aumenta la desigualdad

PIB de Venezuela creció 17,7% durante 2022, prof Datos sorprendentes Si tenemos en cuenta que el país latinoamericano ha regresado de Siete años de devastadora crisis económica. allá Reuters Declarando que Edición modesta del sector privado en 2019 y posteriormente flujo de divisas Podría haber ayudado a algunos sectores industriales a recuperarse, aunque el panorama general sigue siendo preocupante. un promedio La inflación se mantiene alta y fluctúa alrededor del 37%Las empresas estatales dependen de las divisas para pagar a los proveedores y dejan de hacerlo cuando se agotan, mientras que la mayoría de la población Luchando para comprar alimentos y artículos de primera necesidad.. El Banco Central de Venezuela ha comenzado a publicar datos nuevamente de manera más completa, pero aún no es suficiente.

Modesta liberalización económica según el economista venezolano Omar Zambrano escuchado del sitio La política exteriordaría como resultado «tolerancias muy fuertes» que me harían Pobre más pobre. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida realizada por la Universidad Católica Andrés Bello Se consideró un censo oficial debido al colapso del sistema estadístico, sobre todo Venezuela es el país más desigual de América Latina Donde los ricos ganan dinero 70 veces más que los menos ricos. Salarios, como los sueldos de un profesor universitario que gana $70 por mes, se pagan en la débil moneda nacional. el número de familias Como los ingresos por debajo de la línea de pobreza disminuyeron del 90% en 2021 al 81% en 2022, pero la pobreza está en razones sociales Se originó en el mismo marco de tiempo. luis lyonEconomista y jefe de análisis de datos, una empresa de encuestas. BBC Esa recuperación, aunque notable, no es universal. “El crecimiento se concentró en sectores como: Comercio, servicios, campo tecnológico. Pero otros se quedaron atrás y ellos también Clases sociales y regiones». Con el fin de apoyar Tesis Las voces de algunos ciudadanos fueron escuchadas por el diario británico. Entre ellos está María Cayone, que tiene seis hijos a su cargo y cobra una miseria vendiendo comida. En sus palabras, «la situación no ha mejorado» y la gente de su ciudad «depende de la economía informal». Miguel Ángel García, un exconductor que recibe una pensión de $6 al mes, siente lo mismo. luis lyon Deja claro que será necesario.20 años de crecimiento sostenible (+346%) para restaurar la economía a los niveles de 2013”.

Leer también mundo | Escrito por Andrea Walton. Venezuela, el acuerdo humanitario entre Maduro y la oposición. Chevron vuelve a perforar en busca de petróleo

Venezuela está sujeta a Sanciones de Estados Unidos desde hace más de quince años Y estas medidas, según muchos observadores, provocaron el colapso económico del país. Las primeras sanciones se impusieron antesadministración Bush. La administración Obama lanzó nuevas medidas después de la crisis de 2014, pero el cambio real se registra a continuación. Donald Trump. imponer al expresidente Penas muy duras con el fin de provocar un derrumbe gobierno de maduro. Estos incluyen cerrar el sistema financiero de los EE. UU. a Venezuela, evitar que ciudadanos y empresas compren deuda venezolana e impedir la exportación de petróleo de Venezuela. Pvdsa empresa estatal a los Estados Unidos, El principal comprador de crudo es Caracas. En los últimos meses ha habido un expediente Acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela Tras la apertura de las conversaciones entre el poder ejecutivo de Maduro y la oposición prof Ciudad de México. Los enormes recursos petroleros de Caracas vuelven a la normalidad garganta En el momento de crisis provocada por la guerra en Ucrania y Washington Decidí autorizar Corporación Chevron a retomar sus actividades en Venezuela a cambio del compromiso de Caracas con el diálogo político.

La inestabilidad económica y política y una grave crisis humanitaria nos han empujado más lejos 6 millones de venezolanosA partir de 2014 a salir de su país para buscar refugio en el extranjero. La segunda crisis migratoria más grave del mundo tras la crisis Siria Ha causado un enorme sufrimiento a la población. Los países que recibieron a la mayoría de los venezolanos que huían, hicieron un gran esfuerzo económico y gracias a A Asistencia internacional modestafueron los de América Latina. Richard Houseman, profesor en escuela kennedy Universidad de Harvard y Director planta de crecimientoA dijo Forbes La situación humanitaria en Caracas necesita contextualizarse para que Estados Unidos lance políticas de recepción efectivas. Hausmann explicó que «Venezuela es un caso único en el terreno del desastre económico en tiempos de paz» porque la caída del PIB fue casi tres veces mayor que la de Estados Unidos durante Gran decepciónLos graves problemas no se tradujeron en cambio, a pesar de la contundente victoria de los contrarios elecciones 2015Porque el gobierno cambió las reglas del juego al privar de poderes a la Asamblea Nacional e influir en el trabajo de la Asamblea Nacional Corte Suprema. Así, la falta de cambio dio lugar a las migraciones.