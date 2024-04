Venezuela lo intentó, Maldini dijo que no. Palabras del técnico Vinotinto a TMW

«Sí, hablé con él. Con él y con Paulo, su padre. Sabemos que tiene la oportunidad de jugar con nosotros gracias a su madre venezolana. Lo invitamos a participar en un entrenamiento interno y en el reciente torneo preolímpico». en Venezuela con la selección Sub-23. Daniel me agradeció mucho, pero me dijo que por ahora prefiere seguir así, quiere saber si lo hará o no. Puede jugar en Italia. Lo intentamos, «Hablé con su padre y con él para invitarlo a jugar. Por ahora lo aprecia mucho, pero quiere esperar y entender si algún día podrá jugar con Italia, y eso hay que respetarlo. «Sin embargo, si algún día quiere cambiar de opinión y jugar para Venezuela, las puertas siempre están abiertas. Hemos mantenido una excelente relación tanto con Daniel como con Paolo, y si queremos volver a hablar de ello, de lo contrario lo haremos». » palabras Fernando Batistael comisionado artístico de Venezuela, quien intentó tantear el terreno y convocar a Daniel Maldini, hijo de un artista que tiene doble pasaporte por culpa de su madre venezolana.

¿Planeas contactarlo nuevamente en el futuro?

«Como dije, las puertas siguen abiertas. También se lo mencioné a Daniel. Ahora él tomó la decisión de esperar a Italia y lo respeto, pero la Vinotinto todavía está disponible y repito, si tenemos que volver a hablar de eso, Lo hará. Por nuestra parte, la intención está ahí. En ese «en el momento nos dijo que no y respetamos su elección».

En cambio, cuando llega a su selección, hay un país entero esperando para participar en el Mundial.

«Es el sueño de todos los venezolanos. Entre las selecciones sudamericanas, es la única selección que aún no ha participado en el Mundial, entonces es el sueño del país. Pero para lograrlo hay que trabajar e implementar». «El proyecto. Llevo casi un año sentado en el banquillo y estamos en una buena posición en la clasificación. El año 2023 fue bueno en términos de resultados, pero eso no nos excusa de mejorar y seguir trabajando. No hemos conseguido nada, estamos en la mitad del camino, las cosas van bien y ahora vendrán momentos difíciles con partidos difíciles en la lucha por la Copa del Mundo».

Pero primero viene la Copa América. ¿Cuál es tu objetivo? Como argentino, ¿cómo llegó la Albiceleste hasta ahí?

«Los Celes siempre son favoritos cuando empieza la Copa América. Hablamos de Argentina, Brasil y Uruguay. Ahora están llegando selecciones muy buenas como México y Canadá, pero Colombia y Ecuador también están en muy buen nivel. Ellos harán la Copa». América está bien y tenemos que preparar cada partido e intentar jugar lo mejor posible». Lo que tenemos. Y también porque dos meses después de la Copa América, las eliminatorias para el Mundial comienzan de nuevo y serán seis meses muy intensos. Como selección, en la Copa América queremos jugar lo mejor que podamos y jugar el mayor número de partidos posible, pero siempre mirando las cosas paso a paso.

Hace unas semanas desafió a Italia en Estados Unidos. ¿Qué impresión te dejó?

«Es una selección que adopta las ideas de Spalletti, que en mi opinión es un gran entrenador. A partir de ahora, el equipo entrará de lleno en los mecanismos que Spalletti quiere, porque en el club se trabaja todos los días, mientras que en el En la selección se entrena cada 3-4 meses. Como os imagináis, nos enfrentamos a una alineación dura, con muchos jugadores fuertes. Hicimos un partido igualado, con buenas ocasiones que tuvimos también, y alguien como Retegui, al que conozco bien. – no perdona, pero fallamos un penalti y muchas ocasiones, y luego los cambios de Spalletti dieron fuerza a Italia cuando el partido se puso difícil. ¿Los jugadores que más me impresionaron? Locatelli, Chiesa, Matteo… Donnarumma, que es un gran portero, paró un buen penalti. «Estoy muy feliz porque jugué un gran partido contra un gran equipo y un gran entrenador».

Acabo de mencionar a Retegui, a quien conocí cuando era entrenador de Argentina U20. ¿Podría unirse a un gran club algún día?

«Depende del rendimiento. Hoy se está desarrollando bien, paso a paso, y está jugando en un torneo muy difícil como el Campeonato Italiano. En Génova está en un club que le da la oportunidad de lucirse, jugar con «Si mantiene este nivel -y no tengo ni idea-, lo dudo porque lo conocí cuando era niño aquí en Argentina, es un gran profesional y un gran jugador, no sólo los grandes. «Los clubes de Italia, pero también de Europa, lo mirarán atentamente y lo mirarán con atención. Intentarán ficharlo». .

Lautaro también tuvo a Lautaro en su filial albiceleste. ¿Esperabas tal crecimiento? ¿Lo verá siempre en el Inter en el futuro?

«Ya está jugando en un equipo muy importante, el Inter es un club grande en Europa. Todo jugador quiere jugar en el Inter. Cuando alguien mantiene el nivel que tiene hoy Lautaro, muchos clubes se interesan por él. Pero la verdad es que esto No me sorprende: lo conocí cuando era chico y tuve la oportunidad de entrenarlo, jugamos juntos en Sudamérica y el Mundial Sub 20. La verdad es que es un goleador nato, un auténtico delantero que siempre «Quiere crecer. No es casualidad su rendimiento, como tampoco lo es el hecho de que el Inter quiera renovarle y que los grandes clubes de Europa le estén buscando. «Es un delantero que siempre quiere más, cada día».

Finalmente Sulli. Uno de los talentos más visibles aquí en Italia, propiedad de la Juventus.

«Tiene un futuro brillante por delante. Tiene mucho que crecer en el fútbol y es físicamente joven. A menudo los jóvenes pagan el precio de determinadas situaciones y hoy juega en un equipo que le conviene. Juega constantemente, «Marca y crea goles. Esto te ayuda a crecer y entender cuando toca enfrentar a equipos grandes». «Hace tiempo que viene mostrando cosas buenas y hoy tiene que seguir creciendo y fortaleciéndose físicamente, pero imagino que Tiene eso en su cabeza como objetivo.»