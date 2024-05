Venezuela. Las encuestas de opinión muestran que Maduro enfrenta grandes dificultades

Por Paolo Menchi –

De cara a las elecciones presidenciales previstas para el próximo 28 de julio, la empresa venezolana Meganazionalis publicó un informe en el que indicó que el candidato opositor Edmundo González tendrá una clara ventaja sobre el actual líder Nicolás Maduro, aunque la figura política más popular entre los La gente es María Corina. Machado ha surgido como candidata, pero es casi seguro que no podrá postularse (a menos que le lleguen noticias interesantes), después de que la Corte Suprema rechazó en enero pasado su apelación contra la prohibición de ocupar cargos públicos.

La sentencia contra Machado tiene una duración de 15 años y comenzó en 2021 luego de que el tribunal reconociera su participación activa en el presunto intento de golpe de Estado de Guaidó.

En la primera encuesta de opinión, preguntados cómo votarían los venezolanos, respondieron que darían su apoyo con un 32,4% a González Urrutia, de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), de diez partidos, mientras que sólo un 11,2% votaría por Maduro. . Es elevado el porcentaje de los que están indecisos (33,1%) y de los que declararon que no irán a votar (19,3%).

Se hizo la misma pregunta al elegir entre Machado y Maduro, en cuyo caso la derrota del actual presidente sería prácticamente segura, ya que Machado sería eliminado por un 75,4% frente al 8,6% de Maduro, cifra que refleja la respuesta. En cuanto a la pregunta de quién es el político más creíble: 75,9 frente a 6,1.

Según el informe, la ventaja de González derivaría más del 76% del hecho de que contaba con el apoyo de Machado y sólo alrededor del 19% porque era el líder del Partido Unionista Democrático.

¿Qué hará Maduro ahora? ¿Hará campaña democráticamente o dará algunos golpes bajos para no ceder el poder? Dada la forma en que ha dirigido el país en los últimos años, casi instaurando una dictadura, cuesta creer que el actual presidente esté esperando las elecciones sin hacer nada.