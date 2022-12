Venezuela. La Unión Europea apuesta fuerte por la apertura

por Francesco Giappichini –

La Unión Europea apuesta fuerte por la plena reintegración de Caracas a la comunidad internacional, y por la reapertura de Venezuela a los mercados. La euforia no parece haber sido sacudida por la devaluación del bolívar soberano de Venezuela, que ha perdido una quinta parte de su valor frente al dólar desde principios de diciembre.

Hace unos días se informó que Bruselas invertirá cinco millones y medio de euros en el país: una parte beneficiará proyectos relacionados con políticas de juventud, y el resto se dedicará a preparar un proceso electoral correcto e inclusivo.

El jefe de la Delegación de la Unión Europea en Venezuela, el español Rafael Duchau Moreno, explicó que los proyectos sociales beneficiarán a más de 10.000 jóvenes, residentes en 15 estados de los 23 estados federales que conforman la nación. Según el diplomático, amante del arte y la música y autor del célebre artículo «Crónicas jemeres» dedicado a la actualidad camboyana, se trata sobre todo de «obras encaminadas a organizar e involucrar a los jóvenes en los procesos de buen gobierno».

Se superó así la posición de oposición al gobierno de Maduro, lo que llevó al reconocimiento del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como Jefe de Estado interino de Venezuela. Al fin y al cabo, ya el 21 de enero, un vago comunicado del «Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad», Josep Borrell, anunciaba un cambio de rumbo, e insinuaba que el no reconocimiento no es el mejor medio, presionando a los autoritarios regímenes; (Días después, el Parlamento Europeo reafirmó su apoyo al rival Guaidó, en línea con Estados Unidos). Volviendo a la actualidad, constatamos la inminente decisión en Madrid de elevar a su delegado local al rango de embajador: el Encargado de Negocios Ramón Santos hace lo mismo. Así parece que quedaron atrás los días en que el embajador Jesús Silva fue expulsado, luego de haberse refugiado, en su residencia, con el conocido opositor Leopoldo López.

Sin embargo, desde junio de 1921 se entendió que la reapertura de Venezuela al mundo sería inevitable: la Eni (Agencia Nacional de Hidrocarburos) de Italia, junto con Repsol (Refinería española de petróleo sociedadlimada), recibieron el visto bueno del Departamento del Tesoro en Washington. , para comercializar petróleo venezolano en Europa (sin embargo, con el único propósito de cobrar las deudas de la compañía petrolera estatal local). La actividad europea sigue las propuestas económicas de Washington, así como las ofensivas diplomáticas sudamericanas. Y si fue Buenos Aires la que inició la elevación del encargado de negocios al rango de embajador, entonces las decisiones más importantes fueron las de Bogotá. Que acordó reanudar las relaciones diplomáticas y reabrir las fronteras entre ambos países. Las intenciones de Verde y Oro son exactamente las mismas: Mauro Vieira, ministro de Relaciones Exteriores de Brasil desde enero de 1923, reveló que el presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, le había pedido que organizara una misión diplomática para ser enviada a Caracas. La siguiente etapa de la reapertura de Venezuela serán las primarias opositoras: destinadas a elegir al rival del presidente Nicolás Maduro, están previstas para el 23 y 25 de junio. Las elecciones presidenciales seguirán al 24, que algunos sectores del gobierno quieren adelantar un año. , para aprovechar las contradicciones de la oposición.