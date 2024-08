Venezuela. La Corte Suprema reconoce la legitimidad de la elección de Nicolás Maduro

Este jueves, la Sala Electoral de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela emitió su fallo en Caracas sobre la investigación realizada en el recurso de apelación interpuesto por el presidente Nicolás Maduro, en relación con las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el pasado 28 de junio. La jueza Carisilia Beatriz Rodríguez Rodríguez leyó el fallo. Estuvo acompañada por los magistrados Fanny Márquez e Inocencio Figueroa, miembros de la Sala Electoral. Con base en los resultados obtenidos en el peritaje, Rodríguez Rodríguez aseguró que los boletines de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) coincidían con los informes de las máquinas electorales y los centros de recopilación de resultados.

Sobre la base de la profunda investigación realizada, certificaron los resultados de las elecciones presidenciales presentados por la Comisión Nacional Electoral, que atribuyó la victoria a Nicolás Maduro con aproximadamente el 42 por ciento de los votos emitidos.

El fallo establece que se llevó a cabo un examen exhaustivo y en profundidad de los materiales físicos/digitales relacionados con las elecciones de acuerdo con los más altos estándares nacionales e internacionales. “Con base en el proceso, los boletines del Consejo Nacional Electoral se sustentan en los actas de votación emitidos por las máquinas de votación utilizadas en el proceso. Las máquinas están sincronizadas con los centros de acopio”, dijo el juez, destacando que es competencia de la Cámara Electoral. También se confirmó la decisión de la Corte Suprema de iniciar un proceso de investigación y evaluación judicial de los resultados del proceso electoral y de resolución de conflictos, donde se forman tribunales de justicia y la competencia depende de las leyes y regulaciones locales en comparación con otras contrapartes regionales y globales (incluida la Corte Suprema). tribunal mexicano).

Al resumir el trabajo realizado por la Sala Electoral de la Corte Suprema y los peritos, el magistrado se refirió a la asistencia brindada por la Comisión Nacional Electoral cuando fue convocada (a excepción de uno de los alcaldes que no cooperó). También señaló que de los 38 partidos políticos que participaron en las elecciones presidenciales, todos comparecieron ante la Sala Electoral de la Corte Suprema de Justicia y 33 de ellos presentaron material electoral. Se determinó que nueve de los diez candidatos cuyos nombres aparecían en las papeletas también hablaron, mientras que se consideró vergonzoso el comportamiento del ex embajador Edmundo González, décimo candidato, por no respetar el orden constitucional de presentarse y acreditar sus declaraciones. contradiciendo los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral, que le dio alrededor del 44 por ciento de los votos. El juez Rodríguez Rodríguez confirmó que los representantes de los partidos políticos que apoyaron al ex candidato de la Plataforma Democrática Unida no presentaron material electoral. Durante la audiencia manifestaron que no tenían ningún informe y que no habían protegido nada.

El juez confirmó que hubo un intento de golpe de Estado acompañado de un ciberataque de gran escala en el país, e instó a la Comisión Nacional Electoral a publicar los resultados en el Boletín Electoral, de conformidad con el artículo 155 de la Ley Orgánica de Operaciones Electorales. “El CNE ordenará la publicación de los hallazgos en GE dentro de los 30 días siguientes al anuncio”, y afirmó que enviará urgentemente copia del fallo a la Fiscalía de la República para determinar responsabilidades por los presuntos delitos de cambio de trabajo, delitos informáticos, asociación con delitos, incitación al caos, y otros.

Agradeció la cooperación de los observadores y expertos internacionales que participaron en la evaluación de las elecciones presidenciales. Destacó el apoyo que brindaron y el alto nivel técnico que brindan.