Venezuela. La carga del condensador iraní se va a verter en Venezuela (A. Martinengo)

Carga de almacenamiento iraní enviada a Venezuela State Oil Company, PDVSA (Petrolios de Venezuela, SA), La cuarta entrega del año se descargará en el principal puerto petrolero del país en los próximos días, dijo un parlamentario venezolano el jueves 2 de diciembre de 2021.

El año pasado, Irán comenzó a suministrar a PDVSA un condensador que se utiliza para exportar el petróleo extrapesado del país sudamericano. Este año, PDVSA Y esto Compañía Nacional de Petróleo de Irán (NIOC) firmó un acuerdo de transferencia Formalizó la transferencia de crudo venezolano al depósito iraní.

(Nota del autor: la condensación es la transición de una sustancia de un estado gaseoso a un estado líquido).

Los cambios entre los dos países y las sanciones de Estados Unidos a sus industrias petroleras le han permitido a PDVSA aumentar la producción de crudo más cerca de 2020 a principios de este otoño.

«Han llegado dos millones de barriles. ¿De dónde? – De Irán», él dijo Miguel Angel Rodríguez, Miembro de la Asamblea Legislativa del Partido Socialista del presidente Nicolás Maduro. «Simplemente llegó a nuestro conocimiento entonces. Debido al asedio nos vemos obligados a obtener los productos que fabricamos antes «, Agregó además que las sanciones de Estados Unidos no estaban vigentes. Rodríguez no dio a conocer el nombre del barco. PDVSA y NIOC no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Washington impuso sanciones comerciales a PDVSA y sus subsidiarias en 2019 como una forma de derrocar a Maduro después de calificar su reelección como una burla. Estas medidas han prohibido las exportaciones a Estados Unidos, que en el pasado compró la mayor parte del petróleo crudo de Venezuela.

PTVSA ha identificado nuevos clientes y ha adaptado sus procedimientos para enviar sus productos crudos y refinados a países como China. Se dice que Irán suministró alrededor de 4,8 millones de barriles de condensadores y gasolina a PDVSA y sus empresas conjuntas este año. A cambio, Venezuela transportará al menos 5,8 millones de barriles de crudo pesado Merey16 y combustible para aviones.

Angelo Martinengo.

Periodista Senior, Container World, Ferrodroma

Correo electrónico: [email protected] >

< https://www.farodiroma.it/?s=a.+martinengo >



(AGW) Embajador mundial de Génova (Representante honorario)

(AGW) – Embajador de Génova ante el mundo, (nombrado honorífico) Primero

12 de octubre de 2018 Municipio de Génova, Liguria, Italia.