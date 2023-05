Venezuela, fiesta del 2 de junio con música de Mauro More

Los festejos por el 77 aniversario de la República Italiana repercutirán en Venezuela al son de una trompeta Mauro More y sus solistas con la orquesta Sinfonía de Juan José Landetaen un espectáculo de entrada libre en el que las bandas sonoras escritas por compositores de cine italianos cobran nueva vida. El concierto tendrá lugar el viernes 2 de junio, a las 11:00 horas, en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música (Cnasp), en Quebrada Honda, Caracas.

La Embajada de Italia y el Instituto Cultural Italiano te invitan, junto con El Sistema, a este concierto que tiene como objetivo conmemorar el histórico referéndum de 1946, cuando los italianos eligieron una nueva forma política de Estado. Gracias al voto, Italia se convirtió en república y restableció la democracia, la paz y el respeto a los derechos humanos.

“Me llena de emoción ser invitado a este concierto por el maestro Mauro More y los músicos que lo acompañan, que vienen a brindarnos su innegable destreza y permitirnos compartir aspectos de su extraordinaria trayectoria, es una oportunidad única para el comunidad ítalo-venezolana y para quienes saben apreciar las más bellas expresiones del cine y la música; “Será un momento para compartir historias, valores compartidos y principios que conectan a millones de personas en todo el mundo”, dijo el Embajador Plácido Vigo.

Andrea Baldi, Directora del Instituto Cultural Italiano en Caracas, indicó que Venezuela participará en la celebración que “abarca cada 2 de junio a toda Italia y todas sus sedes diplomáticas en el exterior para celebrar la fiesta civil más importante para los italianos, a través de actividades de promoción cultural como este espectáculo que también incluye el talento de jóvenes músicos de sistema de orquesta«.

en el escenario Para esta ocasión especial, el programa es increíble: mauro moore Tocará la trompeta, además, dirigirá la orquesta. En el escenario, lo acompañarán 70 largueros Sinfonía de Juan José Landeta Los solistas incluyen a Lorenzo Mancini al bajo, Gianluca Feringhia a la guitarra, Manuel Vigili al teclado y Enrico Favento a la batería. Como invitada estará la ítalo-canadiense Françoise de Clossy, al piano y al órgano.

Moore ayudó a difundir la música italiana a los más altos niveles en todo el mundo; Ha interpretado obras fundamentales del repertorio clásico para trompeta y ha grabado cientos de bandas sonoras de compositores como Mikis Theodorakis, Riz Ortolani, Jerry Goldsmith, Jorge Delero, Piero Piccione y, sobre todo, de Ennio Morricone, con quien ha sido un colaborador activo durante dos décadas, grabando solos de trompeta para algunos de los más emblemáticos para los cinéfilos.

Con estas referencias y veinte años después de su última actuación en Venezuela, el maestro regresa a la «Pequeña Venecia» para realizar un programa musical en el que ha insertado piezas seleccionadas que seducirán al público venezolano como YasmineY AmarordY El PadrinoOh la vida es agradablede Nino Rota; SilencioY noche de miercoles Y canción de trompetaTodo por Nini Rosso Sinfonía de «La Gazza Ladra» para órgano solode Gioachino Rossini. Por Ennio Morricone se podrá escuchar La leyenda del océano Pianista, El bueno, el feo y el malo, Califa, Novo Cinema Paradiso Y una tareaentre otros.

El programa es un pequeño ejemplo de la habilidad de Rota, Russo y Morricone, que escribieron capítulos personales en celuloide para crear bandas sonoras para gigantes del cine como Luchino Visconti, Piero Umiliani, Sergio Leone, Pier Paolo Pasolini, Bernardo Bertolucci, Franco Zeffirelli, Brian De Palma, Giuseppe Tornatore, Federico Fellini y Francis Ford Coppola, entre muchos otros. «Espero sinceramente poder recrear el ambiente único del cine italiano, con sus colores, sonidos y todos los aspectos creados por los compositores y directores con los que he trabajado durante 20 años. La capacidad de evitar que las nuevas generaciones olviden el olor de melodías, el estilo refinado y especial tan apreciado y amado.. Agradecido y feliz de tener el privilegio de tocar y supervisar en esta nueva sala de conciertos que aún no conozco (solo toqué en el estadio de Teresa Carreño).Espero público venezolano amarán estas ediciones especiales interpretadas desde el corazón por músicos italianos que aman reavivar las composiciones musicales de género”, concluyó Moore.

El concierto tendrá una duración de una hora y media, y conducirá a los asistentes por el maravilloso mundo de la música cinematográfica, para que puedan escuchar de primera mano, junto a un testigo excepcional, los detalles e historias que se esconden detrás de estas memorables piezas de cine que dejaron una huella inolvidable en la memoria colectiva.

Mauro More y el Maestro Morricone han trabajado en estrecha colaboración a lo largo de los años en los famosos Estudios Forum, componiendo música para películas. Colaboración, en nombre de la amistad y la complicidad, fue como Morricone le dedicó varias composiciones musicales, convirtiéndolas en auténticos conciertos en forma de música para cine.

La colaboración única de estos dos artistas fue tan estrecha que Morricone compuso un Concierto para trompeta y orquesta Ott especialmente para Moore, que el maestro interpreta de manera brillante.

A lo largo de los años, el trompetista ha desarrollado una profunda amistad con la actriz Giulietta Massina y con el director Federico Fellini, para quien ha compuesto la música de sus tres últimas películas. A petición de ambos, en sus funerales, Moore tocó música escrita por Rota. El músico guarda innumerables anécdotas de sus colaboraciones con el cine y las candilejas.

Moore tendrá como invitada de honor a Françoise de Closé, intérprete frecuente cuyo repertorio va desde Ennio, Andrea Morricone, Riz Ortolani, Scarino, Gorecki, Gubidullina, Gilberto Gil, la Orquesta Paquito D’Rivera y músicos de la Metropolitan Opera, desde Nueva York. (Roja – Gran Italia – 29 de mayo)

(© 9Colonne – citar fuente)