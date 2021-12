Venezuela: extensión del presidente interino de Quito – América Latina

(ANSA) – Caracas, 28 de diciembre – La oposición venezolana aprueba la prórroga del mandato de Juan Quito como presidente interino por un año más. El quinquenio expira en 2020, paralelo a la nueva legislatura controlada por simpatizantes del presidente Nicolás Maduro, pero la decisión fue adoptada ayer en una reunión extraordinaria de la Comisión de la Cámara de Representantes, un órgano legislativo ampliado.



Guaidó agradeció a la comisión por la decisión y dijo que «Nicolás Maduro debe realizar la primera elección presidencial en 2018 y mi deber constitucional actual es luchar por unas elecciones presidenciales libres».



Por su parte, Maduro criticó hoy la ampliación de los poderes del líder opositor como «ridícula». Allí -anunció durante una reunión televisada en la televisión estatal- tomaron una decisión en Narnia (por lo que el jefe de Estado suele referirse a las decisiones de la oposición, ed.) Nadie entiende. No tienen límite para burlarse., A tonterías políticas «.



El jefe de Estado argumentó más tarde: «La extrema derecha no ha hecho más que causar daño. Mírenlos -continuó- durante cinco años destruyeron la Asamblea Nacional, promoviendo sanciones, conspiraciones e invasiones durante cinco años, hasta que llegó la nueva Asamblea Nacional. en. Ahora están detrás de un Frankenstein. Se están defendiendo: la derecha no tiene límites para su locura.