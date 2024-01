#ElesequiboEsDeVenezuela. Con este hashtag se celebró el domingo el referéndum consultivo de Venezuela, que no trajo sorpresas: la gran mayoría de los 10 millones y medio de electores venezolanos que acudieron a las urnas confirmaron su deseo de obtener su derecho al voto. Guayana Esquipa, una región de Guyana, un pequeño estado al este del país. El 98,1% apoya una solución basada exclusivamente en la Convención de Ginebra de 1966, cuando el Reino Unido se comprometió a encontrar una solución acordada con Venezuela y luego dejó todo en el limbo. No está claro qué sucederá ahora, pero como se esperaba, se han alzado voces en Occidente contra el autoritario presidente venezolano, Nicolás Maduro, mientras Guyana no está tranquila.

allá Guayana Esquipa Es un área mayoritariamente no urbana, aproximadamente del tamaño de Grecia, y tiene la misma población que Giuliano en Campania (125.000), que es rica en petróleo y recursos naturales. Venezuela ha afirmado que ha sido suya durante casi dos siglos, pero algunos analistas dicen que el referéndum es visto como un intento de Maduro de aumentar su popularidad antes de las elecciones del próximo año. El referéndum del domingo propuso la creación de un estado venezolano en la región de Esquibo, que se incorporaría al territorio del país, y otorgaría la ciudadanía venezolana a los residentes de la región, todo ello sin el permiso de Guyana.

El gobierno socialista de Venezuela, que ha sufrido durante muchos años una grave crisis económica y los intentos de millones de personas de huir del país, utilizó el referéndum para unir a la opinión pública. Para los partidarios del reciente experimento “rojo” en América del Sur, la disputa de Esquibo es una disputa anticolonial de larga data, a la que la República Bolivariana ha respondido una vez más con fuerza, documentando las injusticias sufridas por laudos arbitrales anteriores. En aquel momento, la oposición al golpe estaba encabezada por personas autoproclamadas. Juan Guaidó Antes de ser abandonado por Occidente, intentó negociar la transferencia de propiedad de Esequibo con el gobierno británico a cambio de apoyo al intento de golpe.

Una cuestión centenaria planteada con espíritu demagógico por Venezuela, que ve al río que discurre por el Esequibo actualmente derrotado y, como siempre, a los pueblos indígenas y al medio ambiente, eclipsados ​​por las actividades mineras legales e ilegales de una parte del país. El mundo quiere seguir el ritmo del progreso gracias a las exportaciones silvestres, que provocaron la pérdida de miles de hectáreas de bosques entre 2000 y 2022, amenazando una biodiversidad casi única. El enfoque de Venezuela es fundamentalmente económico, al igual que Guyana, un país próspero sustentado en gran medida por los ingresos del narcotráfico y el petróleo, monopolizados por el gigante estadounidense. exxonmobil, Siempre ha sido tierra de bandoleros y empresarios sin escrúpulos, como bien sabe cualquiera que lea esto. corbata de moño.

A pesar de los esfuerzos diplomáticos, incluidas las intervenciones ante la Corte Penal Internacional, el caso sigue sin resolverse. Pero todos los observadores descartan una acción militar. El fallecido presidente venezolano Hugo ChavezHabía anunciado que Venezuela no frustraría los proyectos de Guyana en beneficio de su pueblo, aunque ya lo había dicho antes. Exxon Móvil Estaba interesado en los ricos yacimientos de petróleo de la zona en disputa. Incluso el gobierno de Maduro, en lugar de considerar una acción militar, dejó en claro que el referéndum buscaba presionar al presidente de Guyana. Irfan Ali, quien ha subrayado constantemente que Guyana no cederá ni un centímetro de su territorio. Parece que Ali pretende establecer bases militares en la región con el apoyo estadounidense. Para Venezuela, el retorno a las negociaciones pacíficas y a la diplomacia es una de sus mayores aspiraciones.

¿Y si se trata de guerra? análisis Matteo Polisiexperto estratégico de la Universidad de Barcelona y firmado mañanaSeñala que el referéndum en Venezuela puede reflejar una intención real por parte del régimen de Maduro de anexar la ciudad de Esequibo en Guyana. Polisi imagina posibles escenarios para un ataque venezolano, explotando rutas fluviales, aviación y fuerzas especiales para controlar la zona costera hasta la desembocadura del río Esequibo. Dispersas y mal equipadas, las fuerzas armadas de Guyana no serían suficientes para resistir sin ayuda externa, pero cualquier intervención de Brasil, el Reino Unido o los Estados Unidos podría cambiar radicalmente la situación, haciendo poco probable que la marina venezolana suponga una amenaza. en la región. Segundo escenario.

Anatolia//imágenes falsas

La relación con el imperio estadounidense en particular puede ser la clave para resolver este referéndum aparentemente desproporcionado, que en el papel amenaza con iniciar un nuevo conflicto. Asunto de las Malvinascon el mito de la Gran Colombia como “la venganza de un pueblo criado sobre el mito de Bolívar, pero hasta ahora condenado a ser una potencia de segunda”, escribió el investigador geopolítico. Emmanuel Petrobón en disipación. En octubre, Estados Unidos anunció una flexibilización parcial de las sanciones impuestas al petróleo venezolano tras la firma de un acuerdo entre el gobierno venezolano y la oposición sobre la organización de elecciones presidenciales en la segunda mitad de 2024. Se trata de una flexibilización que los mercados están esperando. esperando y que esperaban. Esta evolución se produce en los últimos días, con la caída del precio del barril a pesar de la guerra entre Israel y Hamás. Sin embargo, el congelamiento de los activos venezolanos y otras sanciones siguen vigentes.

Lo que está en juego puede que no sean sólo los yacimientos petrolíferos, sino un nuevo vehículo de negociación con Washington, para obtener una reapertura más generosa de la economía y desahogar la olla de presión social. Además, Occidente ahora debe preocuparse por sus intereses aquí y en Eurasia. Rusia y China Provocar esta crisis y crear mayor confusión, mediante la cual la antigua hegemonía podría eventualmente ser reemplazada por nuevas estructuras de poder global.