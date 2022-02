VENEZUELA: En Caracas, el PSUV se prepara para la conferencia – MUNDO MULTIPOLAR

«Uh, uh, Ubch, corazón del Psuv». Así inicia, con una consigna dirigida a la base del partido, el discurso de la diputada Tania Díaz, quien en nombre de la dirección del PSUV al que pertenece, encabezará el proceso de elección de delegados en Caracas. En una rueda de prensa anterior, el vicepresidente del partido, Diosdado Cabello, aclaró las reglas para esta nueva elección de delegados (nuevamente sobre la base de la igualdad de género y alta representación juvenil), propuesta por unanimidad o por mayoría, pero solo como último recurso. Ya está todo disponible en la página del PSUV (www. psuv.org.ve).











“No somos una fiesta cualquiera”, dijo Tania, tomando el micrófono de manos de la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y presentando a los demás presentes en la mesa a una abarrotada reunión en todas las gradas del Gran Teatro Municipal de Caracas: además al alcalde de Caracas, al ministro de las Comunas, Norris Herrera, a Nahum Fernández, jefe de gobierno de la región metropolitana, ya jóvenes del partido como Carmen Zerba, Beatriz Rodríguez o David Graterol. No, el PSU no es solo un partido, un partido de cuadros y un movimiento, el partido más grande de América Latina. Y no solo por los números que registran más de 8 millones de luchadores.

La insólita participación en el encuentro “programado para la noche” aparece -explicó el director- como una de las cartas ganadoras del PSUV, que opera según el imperativo de Simón Rodríguez (Señor Libertador): “O inventamos o perdemos .” Si el entramado militar es puesto a prueba por el feroz embargo económico-financiero impuesto de la noche a la mañana por Estados Unidos y sus aliados, entonces la movilización es permanente. Eso quiere decir que la orientación de la base no se perdió, aunque el imperialismo lo dio todo. Esto significa que el proceso de formación continua, fruto del trabajo y la reflexión, ha continuado, a diferencia de otros países latinoamericanos.

Procedió de manera original, en el sentido de que supo trasladar y traducir la esencia y la lección del siglo pasado, el siglo de las revoluciones, a las complejas condiciones de este siglo. Tal fue la grandeza de Hugo Chávez que incluso esta bancada que él quería (con un año de preparación, a partir de 2006), sería acreditada, el día de su «desaparición física», el 5 de marzo de 2013. No por casualidad informó Tania Díaz. , periodista El funcionario que decidió acompañar el proyecto chavista desde un inicio, que el líder logró despojar al partido de la insurrección cívico-militar del 4 de febrero de 1992, el movimiento MBR200, que ganó. La elección presidencial, para construir algo diferente y más adecuado a la coyuntura: un partido -recuerda Tanya- que, directamente desde el nombre, hace referencia a uno de los conceptos básicos en los que se sustenta, la unidad.

Precioso legado y combustible esencial para el progreso en las aguas hoy infestadas de tiburones, que por todas partes intentan devorar el barco bolivariano, sabiendo que es un bote salvavidas para el número y el número de los que saben que no hay que sucumbir a los fétidos vientos de el mar. modelo capitalista. En una escalada emocional abierta por cantos de combate y seudohimnos edificantes, Tania tocó todos los aspectos de la heroica resistencia del pueblo chavista, que verdaderamente la vio en todos los colores: desde el sabotaje total de la red eléctrica hasta invasiones mercenarias y ataques con drones contra Presidente Maduro y todos los líderes de gobierno, a la continua campaña de desprestigio que apunta precisamente a la conciencia del pueblo para desorientarlo y convertirlo en todo lo contrario.

El 23 de febrero se cumple el tercer aniversario de la “Batalla de los Puentes”, cuando el pueblo bolivariano rechazó el intento de invasión del imperialismo en las fronteras, disfrazado de envío de “ayuda humanitaria”. Y Tanya recordó episodios inéditos de esa heroica resistencia, frente a un poderoso aparato difundido en todos los niveles: cultural, mediático y por supuesto militar. Un ataque poderoso y bien sustentado por los países del continente subordinados a Washington, que acompañaron a los halcones del Pentágono: desde Colombia hasta Brasil, pasando por Argentina, como lo demuestra la última investigación del periodista Horacio Verbinsky, revelando sus repercusiones al más alto nivel. niveles del ejército argentino.

Como Vicepresidenta del Comité de Propaganda de Agitación del Partido Unido Socialista, Tania Díaz enfatizó la guerra mediática, que pagando el precio de la asimetría de medios entre las fuerzas revolucionarias y las fuerzas del imperialismo, marcó puntos importantes, especialmente en la batalla de ideas. Si hay un conflicto real, si hay un ejercicio real del poder popular encaminado hacia la transición al socialismo, de hecho, la pantalla de mentiras aún puede ser penetrada, o al menos contenida en sus huellas. Por otra parte, el análisis del cambio que se ha producido en esta etapa de la comunicación es un componente esencial de la autoorientación.

Al respecto, el presidente Maduro planteó un plan de relanzamiento basado en las “3 R.net” (resistir, renacer, revolucionar todo), colocando en el centro del análisis la “revolución digital”, que necesariamente debe ser abordada por ambas. Las transformaciones económicas son más que las de la guerra de guerrillas digital. Maduro dijo: “Propongo un nuevo orden 2022-2030 para la transición al socialismo -basado en la práctica, la verdad y nuestros sueños. 3 R.net: resistencia a los embates imperialistas, renacimiento del espíritu original de la patria, revolución permanente, hacer todo mejor». Sobre esta base, Tania puso el dedo en la llaga de la debilidad partidaria, que el PSUV enfrentó sin pretextos: la corrupción, el oportunismo y el servilismo. No se puede quedar en el partido por ventajas económicas, ni quedarse con arrogancia y afán de poder. Estás ahí con humildad y sentido colectivo, como enseñó Chávez», dijo entre aplausos. Damos ejemplo, como lo hicieron Diosdado Cabello y el difunto Darío Vivas en la Batalla de los Puentes. Se hace como enseñó el inolvidable maestro. Aristóbulo Estorez y como continúa Nicolás Maduro: por poner un ejemplo.

¿Quiénes son los militantes y militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela? El editor en jefe del semanario escribe que representan «los cientos de árboles que componen la gigantesca selva de la Revolución Bolivariana». Quatro V Gustavo Villapol, Analista de las próximas Jornadas del PSUV. Es una conferencia, dice, en la que el partido debe «asumir el papel de vanguardia para conformar las ideas y prácticas más avanzadas de este momento histórico, desde sus células básicas hasta la corriente nacional, pasando por el proceso de analizando esto». realidad. De allí surgirán propuestas en apoyo a la construcción de esa sociedad socialista de prosperidad y equilibrio que todos soñamos en este momento”.