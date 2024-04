Venezuela, el régimen no se rinde

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, hizo una declaración este martes 2 de abril. La ley fue lanzada por el gobierno y su objetivo es combatir el fascismo y el neofascismo., que el parlamento dominado por los chavistas ya dio su aprobación en primera lectura. El texto, que consta de treinta artículos, pretende “establecer medios y mecanismos para mantener la convivencia pacífica y la tranquilidad pública” y “proteger a la sociedad venezolana del surgimiento de cualquier expresión fascista, neofascista o similar”.

La nueva ley asigna al Presidente de la República la tarea de nombrar un comité supremo para combatir el fascismo, el neofascismo y otras expresiones, y su función será dictar directrices, reglamentos y políticas encaminadas a prohibir los mensajes, organizaciones fascistas y neofascistas. , reuniones y movimientos. – Manifestaciones fascistas en Venezuela. Para que la ley sea finalmente aprobada deberá pasar por un segundo debate en el Parlamento. El proyecto de ley prevé penas de prisión de hasta doce años y multas que oscilan entre cincuenta mil y cien mil dólares, y prohíbe el acceso a cargos públicos a quienes, antes de las elecciones, “adoptaron conductas que promuevan directamente o apologían” del fascismo.

Esta propuesta es la última acción, en orden cronológico, del gobierno que inició las hostilidades. Contra el partido de derecha de María Corina MachadoViente Venezuela, desde que fue elegida, por abrumadora mayoría, como candidata presidencial en las primarias (ver aquí(Que ganó la oposición en octubre de 2023, y es favorita, según la mayoría de las encuestas de opinión, en la carrera contra Maduro. Por ejemplo, El año pasado, una encuesta de opinión mostró que su apoyo era del 70%, en comparación con el 8,3% de Maduro..

La represión se remonta a principios de año y ha llevado al encarcelamiento de varios miembros del grupo político de derecha, con fuertes acusaciones de que están promoviendo o involucrados en complots destinados a liquidar físicamente al presidente Maduro. El mismo que calificó al partido de Machado como «movimiento terrorista“No es casual, entonces, que María Corina Machado, principal rival del presidente, denunció el miércoles 3 de abril que corría riesgo de ser detenida de manera “injustificada”, y anunció que había enviado un mensaje a la 18 países, además de la Unión Europea, que participaron en la conferencia sobre Venezuela en Bogotá, el 25 de abril de 2023, elFlexibilización de sanciones a cambio de condiciones electorales aceptables para la oposición.

La nueva iniciativa del poder ejecutivo -tomada de lo que han hecho con éxito Daniel Ortega en Nicaragua, o Putin en Rusia- pretende: Eliminar candidatos no deseados en el sistema.Por lo tanto, se espera que el enfrentamiento se intensifique con la feroz oposición, que finalmente se ha unido y ve buenas oportunidades para lograr la victoria en la región. Las próximas elecciones presidenciales son el 28 de julio.. De hecho, es un precursor de la prohibición de los partidos políticos que no gustan al gobierno.

El riesgo que el establishment venezolano sabe que corre es el de devolver al país al aislamiento internacional, del que salió en parte gracias a la guerra en Ucrania y la crisis de Oriente Medio, que ha hecho que sus reservas de petróleo vuelvan a ser atractivas en los mercados globales. Gracias también aAcuerdo de Barbados en octubre pasadoCuando Noruega medió, se determinó la identidad de los enviados de Maduro y de la principal coalición opositora. Este es el camino que debería haber conducido a unas elecciones justas y transparentes.

La firma tanto por el chavismo como por la oposición de un acuerdo que supuestamente devolvería la normalidad a Venezuela, cuyo presidente fue acusado de ganar sus últimas elecciones gracias a un fraude, proporcionó acceso a los medios de comunicación y una garantía de que cualquier candidato presidencial se presentaría a la presidencia. . Pueden postularse para cargos públicos si están legalmente autorizados para hacerlo. La verdad es que el esperado retorno de la paz entre el gobierno y la oposición se encontró con la liberación de algunos prisioneros por parte de Maduro y la liberación de algunos prisioneros por parte de Estados Unidos. Levantamiento de sanciones impuestas a la mayoría de los sectores petrolero, minero y financiero de Venezuela durante seis meses. Mientras que la fecha para ampliar la cancelación o reimposición de sanciones es el 18 de abril.

La flexibilización de las sanciones en los últimos seis meses significa que las ganancias petroleras de Venezuela, según las expectativas, alcanzarán los veinte mil millones de dólares este año, frente a los doce mil millones en 2023. Los datos de inflación, un mal que azota al país desde hace años, registraron un importante descenso. Además, si Maduro no puede permitirse el lujo de perder las elecciones, con la amenaza de ser juzgado por el tribunal internacional de La Haya por violaciones de derechos humanos, Estados Unidos recordó recientemente, junto con John Kirby, el Asesor de Seguridad Nacional, que el arresto de miembros es la posición del partido de Machado: “Nos obliga a pensar en la seriedad” de los compromisos del gobierno venezolano, mientras que el gobierno estadounidense sigue “dispuesto a considerar la reducción de las sanciones” si el régimen cambia de posición. Esta es una posibilidad que parece haberse vuelto más remota, a la luz de lo ocurrido en las últimas semanas respecto a la presentación de nominaciones presidenciales.

A pesar de ganar las primarias de la oposición y ser identificado como candidato en las elecciones presidenciales del 28 de julio, a Machado se le prohibió ocupar cargos públicos durante quince años. Lo que imposibilita su participación en la consulta electoral. Para esta parte, El gobierno niega haber violado el Acuerdo de BarbadosDesde el establecimiento de un mecanismo para revisar las inhabilitaciones de candidatos, y en los casos de inhabilitación de Machado y otras figuras de la oposición, las decisiones han sido ratificadas por la Corte Suprema de Justicia, que también ha sido en gran medida manipulada por el poder ejecutivo.

Junto a todos los opositores de la MUD (Mesa de la Unidad Democrática), Machado designó entonces como su reemplazante a la académica octogenaria Corinna LloresSin embargo, por una razón completamente inexplicable, no pudo registrar su solicitud en línea el 25 de marzo, día en que expiró el plazo de solicitud; Mientras que Maduro lo hizo sin ninguna dificultad. Día siguiente, La Comisión Electoral confirmó la inscripción de otros doce candidatos, la mayoría de los cuales son leales al régimen o considerados una pseudooposición completamente inofensiva.. Sin que el gobierno gaste una sola palabra en explicar lo sucedido. Esto significa que la oposición ha decidido registrar al ex embajador Edmundo González Urrutia, “con el objetivo de poder preservar la posibilidad de enturbiar y así continuar las gestiones hasta que Nicolás Maduro permita libremente la candidatura de la opción electoral” que decidirá la oposición. De hecho, González podrá ser reemplazado hasta el 20 de abril.

Ante esto, Principales Colombia y BrasilVenezuela, que hasta ahora había apoyado a Nicolás Maduro en el escenario internacional, criticó el hecho de que a Corinna Llores no se le haya permitido registrarse como candidata de la oposición en las próximas elecciones presidenciales. Lula y Petro criticaron la imposibilidad de Joris de registrar su candidatura en el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, impidiéndole así competir contra Maduro. El gobierno de Bogotá expresó la necesidad de un “proceso electoral presidencial libre, justo y competitivo” e instó al gobierno y a la oposición a celebrar elecciones presidenciales libres, justas y competitivas. Respetar el acuerdo alcanzado entre las partes en Barbados Para facilitar la normalización política en Venezuela, Colombia desempeñó el papel de observador en las negociaciones. «La magia de Chávez fue proponer democracia y cambio en el mundo. La revolución de hoy es: transformar el mundo, profundizar la democracia», afirmó Ce Petro. Lula definió como «grave» el hecho de que Joris no pudiera registrar su candidatura, y agregó que «hay No hay explicación legal o política.» Para impedir que un competidor se postule. En cualquier caso – confirmó el Presidente de Brasil – las autoridades venezolanas no dieron ninguna explicación sobre por qué a Corina Llores no se le permitió registrarse. Caracas no tardó en responder: el Ministro de Relaciones Exteriores venezolano acusó a Colombia de dar un “movimiento en falso” y cometer “un acto de burda injerencia en asuntos que son responsabilidad exclusiva de los venezolanos”, “por necesidad de complacer a Estados Unidos”. Estados Unidos”. Departamento de estado de los Estados Unidos.

El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, que ya fue candidato en 2006 contra Hugo Chávez, y que ni siquiera participó en las primarias de la oposición, logró inscribirse unos minutos antes de la fecha límite. Su partido lo describe como un «hombre de diálogo», pero la oposición lo considera un títere, que se ha quitado los pantalones en el pasado, y descarta que se convierta en su candidato.

Sentencia sin recurso contra José “Pepe” Mujica, sentencia que la situación en Venezuela es “deplorable”Porque en el país «parece que se juega a la democracia, pero no se juega a la democracia». Lo que está claro es que en Venezuela no hay un respeto básico hacia la oposición, y eso trastorna y crea una situación en la que no se puede hablar de democracia – dijo el viejo sabio de la izquierda latinoamericana en una manifestación hace unos días desde una Frente Amplio en Uruguay. Pero mientras los senadores del oficialismo uruguayo aprobaron, el jueves 4 de abril, una moción que condena lo que consideran el «régimen dictatorial» de Maduro, los senadores del Frente no apoyaron la iniciativa.

Mientras tanto, Maduro parece haber logrado su objetivo deseado: De candidato perdedor a ganador confirmado en elecciones domesticadasSe enfrentará a candidatos no representativos, que sólo le servirán añadiendo un barniz de legitimidad a la ronda electoral. Actualmente, la lista aprobada por el Consejo Nacional Electoral incluye trece candidatos. Primero, es Nicolás Maduro (Gran Polo Patriótico); Le siguen: Manuel Rosales (Nuevo Tempo), Enrique Márquez (Centrados), Edmundo González (Mud), Antonio Icarre Angola (Alianza del Lapez y Avanzada Progresista), Daniel Ceballos (Arriba y Voluntad Popular), Luis Eduardo Martínez (Acción ). Democracia, Movimiento Republicano y Bandera Roja), Juan Carlos Alvarado (Cubo), Claudio Firmin (Soluciones Firmin), Benjamín Racio (Partido Confederación Nacional Democrática), Javier Bertucci (El Cambio), José Brito (Primero Venezuela, Venezuela Unida y Unidad Fusión ). Venezuela), Luis Ratti (Partido Derecha Democrática Popular). Pero el tira y afloja continúa.