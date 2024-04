Venezuela, el presidente Maduro relanza el superhéroe «Super Pavo» para las elecciones

Su navegador no soporta HTML5

Venezuela pidió ayuda a un superhéroe. El actual presidente Nicolás Maduro, de cara a las próximas elecciones del 28 de julio, ha relanzado la serie animada “SuperBigote” (SuperBaffo), de la que él mismo es protagonista, como parte de su estrategia comunicacional para reafirmarse. Pero esto no terminó aquí. Además de las caricaturas, el líder chavista también lanzó un concurso de talentos para elegir la canción de su próxima campaña: “Factor M”. Estas iniciativas, según creen algunos observadores, servirían para limpiar la imagen del gobierno y desviar la atención nacional e internacional de la crisis política interna, especialmente después de que la principal candidata de la oposición, la ex diputada María Corinna Machado, fuera excluida de las elecciones, así como la sustituta de este último, la filósofa Corinna Llores.

La elección

Nicolás Maduro, líder del Partido Socialista Unido de Venezuela, ha gobernado el país durante 11 años, pero no es muy popular. Las elecciones de 2018 fueron impugnadas por presunto fraude electoral. María Corina Machado, líder de la oposición, está haciendo campaña contra el presidente en ejercicio, pero no podrá presentarse: el controvertido fallo le ha prohibido ocupar cualquier cargo público durante 15 años. Corina Llores, la filósofa de 80 años designada como sucesora de Machado, tampoco podrá postularse porque no se registró a tiempo en el sistema en línea Plataforma. De hecho, el Consejo Nacional Electoral rechazó la solicitud de ampliar el registro, según algunos, para impedirles organizarse. Así, la pugna presidencial con Maduro será entre trece candidatos opositores bastante moderados, con casi pocas posibilidades de ganar. Compiten respectivamente, entre otros, el pastor evangélico Javier Bertucci, el comediante Benjamín Racio y el crítico de extrema derecha Luis Ratti.