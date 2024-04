Venezuela-Ecuador: Maduro ordena el cierre de su embajada en Quito

El gobierno de Venezuela ha ordenado el cierre inmediato de su embajada en Quito en respuesta a la reciente redada de las fuerzas del orden ecuatorianas en la embajada de Venezuela. MéxicoLo que desató una crisis diplomática entre Ecuador y Ciudad de México. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció en un mensaje publicado en Twitter: “He ordenado el cierre de la embajada en Ecuador, así como de los consulados en Quito y Guayaquil, y el regreso inmediato del personal diplomático a Venezuela”. En un segundo mensaje, Maduro expresó su “absoluta y completa solidaridad con el pueblo de México por parte de Venezuela”: “No estás solo, nuestra voz”. America Él lo acompaña en circunstancias que usted no buscó, o mejor dicho ante este acto de barbarie cometido contra su embajada en Ecuador, que nadie en el mundo defiende”. Fuentes locales informaron que la embajada de Venezuela en Quito se encuentra cerrada desde ayer.

La Embajada de México en Ecuador evacuó a su personal y cerró sus puertas indefinidamente tras el arresto del ex presidente ecuatoriano Jorge Glas en el recinto de la misión diplomática y el consiguiente colapso de las relaciones diplomáticas entre los dos países. “México reitera su condena por la violación de la inmunidad de su embajada en Quito y el ataque a su personal. La Secretaría de Relaciones Exteriores evacuará a todo el personal diplomático y sus familiares del Ecuador el domingo 7 de abril. La Embajada de México permanecerá cerrada. indefinidamente”, dijo la Cancillería mexicana en un comunicado publicado el 7 de abril, explicando que la Canciller Alicia Bárcenacoordina el regreso de todo el personal diplomático acreditado al Ecuador y sus familiares en base a las instrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Continúa el comunicado que varios países han ofrecido su apoyo para garantizar la seguridad de los diplomáticos mexicanos y acompañarlos al Aeropuerto de Quito. Cuidamos de nuestros diplomáticos y ellos no están solos. “Demostraron dignidad y decencia, como lo demuestra la actitud de nuestra Embajadora, Raquel Seror, y Roberto Canseco, Subjefe de Misión de la Embajada”.

GobiernoEcuador Confirmó la detención de Glass el 6 de abril y justificó el allanamiento policial a la misión diplomática mexicana como un acto de «defensa de la soberanía nacional». Así lo afirmó en un comunicado la presidencia ecuatoriana. “Defendemos la soberanía nacional después de que abusara de la inmunidad y los privilegios otorgados a la misión diplomática que acogió. Jorge Vidrio Después de que se le concediera asilo diplomático, contrariamente al marco jurídico generalmente aceptado, se llevó a cabo su detención”. En la noche del 5 al 6 de abril, la policía allanó la sede diplomática mexicana en la capital ecuatoriana y entró al patio principal para arrestar a Glass, quien era buscado tras su condena por cargos de extorsión y corrupción. La canciller mexicana, Alicia Bárcena, dijo en X que varios diplomáticos resultaron heridos durante el allanamiento y agregó que el hecho constituyó una violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Posteriormente, Bárcena anunció que México llevaría el caso a la Corte Internacional de Justicia de la ONU para «denunciar la responsabilidad de Ecuador por violaciones del derecho internacional», y agregó que los diplomáticos mexicanos sólo esperan que el gobierno ecuatoriano brinde las garantías necesarias para sus intereses. Regreso a su tierra natal.

La crisis entre ambos países se agravó el 4 de abril, cuando el gobierno ecuatoriano anunció que el embajador de México en Quito era «persona non grata» tras las recientes declaraciones del presidente. López ObradorDijo que abandonaría el país “pronto”. La presidencia ecuatoriana dijo en un comunicado defendiendo su decisión: “Ecuador es un Estado soberano y no permitiremos la liberación de ningún criminal”. El día anterior aumentaron las tensiones entre Quito y Ciudad de México luego de que el Presidente López Obrador Había hecho declaraciones sobre las recientes elecciones ganadas por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, en las que afirmó que se desarrollaron de una “manera muy extraña”, y se refirió al asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto pasado, dando a entender que el El evento fue a su favor. La victoria de Noboa. En respuesta, el gobierno ecuatoriano declaró al embajador de México «persona non grata».

Lea también otras noticias sobre Noticias Nova

Haz clic aquí y recibe actualizaciones en WhatsApp

Síganos en los canales de redes sociales de Nova News en Gorjeo, LinkedIn, Instagram, cable