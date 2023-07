Venezuela, dinero de protección para trabajar en el consulado: estalla un escándalo

Otro país que parece estar en el negocio del que les hablamos estos días es Venezuela. Aquí, sin embargo, la dirección es diferente, no se trata de visas y se divide en dos partes. La primera parte trata sobre la venta de citas al consulado. Una falta bastante generalizada, tanto que fue mencionada el 4 de mayo en el informe enviado por el Cónsul General en Caracas, Nicolás Ochipente, al Ministerio de Relaciones Exteriores, titulado: “Repaso de los Tres Años de Servicio, Opiniones y Reflexiones”. ». definitivamente sobre el antiguo fenómeno de la venta de citas». ¿De qué está hablando? Simple, en la práctica era posible – usemos el tiempo pasado, para aceptar las palabras del cónsul sobre la erradicación de este inframundo – piratas informáticos que irrumpieron en el sitio web del consulado para evitar citas y luego «venderlo» a italianos en el extranjero, obligados a pagar dinero de protección por una actividad obviamente gratuita.

Dónde está el dinero

La segunda parte, en cambio, se refiere al hospital italiano en Venezuela. La estructura creada el 1 de febrero de 2020 para asistir gratuitamente a las cerca de 150.000 personas que integran la comunidad italiana en Venezuela en la gestión de la atención médica. Una historia, de hecho, de la que Fatto Quotidiano fue el primero en ocuparse, con un artículo del pasado 11 de abril, en el que se contaba cómo el Comité de Promoción acabó en manos de Ugo Di Martino, quien, según el informe de la DDA de Reggio Calabria, será el compañero de Aldo Mecchi, el abogado de la banda que lidera Giuseppe Piromali, quien fue detenido -y luego extraditado a Italia- precisamente en el país sudamericano.

Andrea Di Giuseppe, parlamentaria de la Hermandad de Italia electa en la circunscripción de América del Norte y Central, también tiene un papel en este asunto y en la posterior denuncia realizada por el Cónsul General en Caracas. quien, habiendo recibido el “puntazo” de su compatriota residente en Venezuela, iba a acudir al consulado para informarse. A partir de aquí, surgiría una densa red de conversaciones entre Di Giuseppe, el Cónsul General Occipente y el Embajador Plácido Vigo. Las conversaciones resultaron en una denuncia presentada por Nicola Occipente a la Fiscalía de Roma, a la oficina de Siracusa y por información enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores. Mientras tanto, Vigo rompió toda relación con esa organización que, según las acusaciones, vació efectivamente la parte pública del hospital y llevó a cabo sólo la parte pagada. En resumen, habrían recibido dinero que debería haberse utilizado para ayudar a los pobres.

Llamada telefónica

Pero, ¿qué tiene que ver este caso con el tema del contrabando de visas desde Asia? El caso es que en una de las declaraciones realizadas, Di Giuseppe narra que durante la segunda cena con spoilers recibió una llamada telefónica en la que el entrevistador le recuerda que “sé que tenemos un amigo en común en Venezuela” y menciona el nombre de un contacto que se suponía que iba a ser su referencia para el caso de la visa y que «fue debe ser protegido y no expuesto». «En ese momento – dijo Di Giuseppe Libero – entendí que era una advertencia directa y preferí fingir no entender…». No es casualidad que unos días después el parlamentario fuera amenazado abiertamente mientras corría por el Tíber. Según Di Giuseppe, este es el milésimo elemento que conduce a «una clara ilustración de cómo el inframundo italiano también estuvo detrás de este movimiento». También en este caso, cabe señalar el comportamiento de Andrea Di Giuseppe, una persona que se tomó muy en serio su misión de representar a los italianos en el extranjero. Borrar con el trazo de un bolígrafo de tinta cierta noción caricaturesca del parlamentario elegido por los italianos en el extranjero…