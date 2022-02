Venezuela, Carnaval de Festejos y Reflexiones sobre la Cuestión Ucraniana y Más Allá – OP-ED

El carnaval se celebra en toda Venezuela hasta el próximo martes. El carnaval de la «Bioseguridad», según las normas contra el coronavirus, es ampliamente asumido por la población sobre la base del principio de corresponsabilidad que activa la Constitución Bolivariana. A pesar del silencio o las mentiras de los medios occidentales, Venezuela ha hecho un muy buen trabajo frente a la pandemia. No baja, sin embargo, la guardia ante la proliferación de variables que, sin embargo, no tienen efectos tan fatales como en los países capitalistas dirigidos por gobiernos «negacionistas» como el de Bolsonaro en Brasil.











Esto fue posible gracias a la convergencia de varios factores: en primer lugar, las medidas preventivas tempranas del presidente Maduro, quien impuso un cierre racional a las primeras señales. En segundo lugar, lanzar la campaña de vacunación que comenzó con la participación voluntaria en la última etapa del experimento de la vacuna rusa y cubana, que luego continuó con la ayuda de gobiernos amigos, empezando por China, que permitió sortear la coyuntura económica. El embargo financiero y las trampas del «sistema Kofax». Ahora casi toda la población está vacunada y va por la tercera y cuarta dosis, empezando por los niños de dos años y también las embarazadas que no tienen ciertas enfermedades.

La campaña de vacunación es obligatoria y aquí también está vigente el llamado “semáforo”, es decir, el ingreso del código “Qr” que permite leer el estado de salud de una persona en base a información del sistema nacional de salud. La diferencia, como siempre, está en la responsabilidad compartida, en el consentimiento de la población, comprendiendo que no se trata de mónadas separadas del contexto, sino de seres sociales. Por supuesto, aquí también no faltaron los sabotajes llevados a cabo por los componentes más reaccionarios de las iglesias evangélicas y la derecha “trumpista”, que provocaron un repunte en la propagación del virus, pero que finalmente fueron contenidos.

Así el carnaval, pero también la obligación política, en un país que considera como principio fundacional de su constitución “lograr la máxima felicidad posible del pueblo”. Así, el sonido de los tambores se mezcla con el recuerdo de las víctimas del 27 de febrero de 1989 y la polémica por las causas que llevaron al estallido social denominado “Karakazu”. Cada año representa una oportunidad más para remover la posibilidad de volver a los mecanismos de la Cuarta República.

Un régimen en Venezuela desde la caída del dictador Marco Pérez Jiménez (1958) se basa en el «Pacto de Pontovigo», o la división del poder entre una coalición de centro-derecha y centro-izquierda, excluyendo a los comunistas y la alternativa. efectivo. El contexto que Estados Unidos quería, decidió mantener a Venezuela fuera de la órbita soviética conteniendo a ambos luchadores guevaristas y así (después de la rebelión cívico-militar de 1992), lanzando la Izquierda Radical con el bolivariano Hugo Chávez. , quien resultará ser el ganador.

Las protestas comenzaron bajo el gobierno de centroizquierda de Carlos Andrés Pérez (también conocido como CAP), quien accedió a implementar los dictados de las grandes instituciones internacionales. Todo comenzó con el aumento del transporte público, que siempre fue una medida impopular, pero luego sirvió como detonador de la ira acumulada, en la crisis más general de este sistema de poder. El presidente ordenó disparar contra la multitud, matando a más de 3.000 personas, muchas de las cuales fueron exhumadas de fosas comunes tras la victoria de Chávez en diciembre de 1998.

Desde la memoria de Karacazu y desde el presente de un pueblo que resiste los constantes ataques del imperialismo yanqui y sus secuaces, miramos los hechos ocurridos en Ucrania en los últimos días. Aquí no hay vacilación, sino áreas contrapuestas en las que tomar posición, apoyándose en el consejo de Fidel Castro a un compañero que no supo orientarse en el contexto internacional: mira dónde está colocado el imperialismo y toma partido. El lado opuesto. Cuba, Venezuela y los países del Amanecer, los impulsores de la «diplomacia de paz» cuyo principio básico es la no injerencia en los asuntos internos de los Estados pero también una solución diferente a los conflictos, consideran a la OTAN y a Estados Unidos en busca de la hegemonía el principal obstáculo para redefinir un mundo multicéntrico y multipolar basado en relaciones desiguales.

El excanciller Jorge Arreaza escribió que “la unificación de un mundo compuesto por diferentes polos de poder debe producir un balance positivo, que el Libertador Simón Bolívar ha llamado el balance del universo, proceso que de ninguna manera estará exento de contradicciones, provocaciones y conflictos. La diplomacia debe ser el punto de equilibrio”.

La posición común, tanto del gobierno bolivariano como de los críticos que debaten en los medios y en línea estos días, es considerar el derecho de Rusia a defenderse y defender repúblicas independientes de los objetivos nazis y de la OTAN de Ucrania, y leer el ataque a las instalaciones militares de proclamada República de Ucrania, unilateralmente como respuesta inevitable a la provocación estadounidense. “Somos una revolución pacífica, pero somos una revolución armada”, Chávez y luego Maduro reiteraron reiteradamente su determinación de defender su régimen de paz, junto con la justicia social.

En cambio, en Cuba primero, pero también en Venezuela y Nicaragua, la población está constantemente informada sobre la política exterior del mundo globalizado, y no corre el riesgo de perderse en las contradicciones o bizantinos con que la antigua Europa esconde la agresión, se les llama “guerras humanas”. Aquí, entonces, hay un hipo comprensible ante los pronunciamientos subjetivos reconocidos por poderosas potencias, así como los premios otorgados por el Parlamento Europeo a los nazis, o los ríos de dinero pagados a ONG dedicadas a obras muy diferentes a la De la humanidad». El 23 de febrero, el intento de invasión desde la frontera venezolana, disfrazado de “ayuda humanitaria” y a su vez esta coalición de fuerzas, fue recordada como dispuesta a aplastar la voluntad de los pueblos que quieren determinar su propio destino, así como dispuesta a defenderse. . El «derecho» de los nazis a masacrar el Donbass a su antojo. Las sanciones impuestas a Rusia están teniendo un impacto significativo, en especial la exclusión del régimen de Swift, que tendrá consecuencias para Venezuela.

El factor que ciertamente no es secundario lo determina también la Colombia dirigida por Iván Duque, que representa un verdadero peligro para el continente. El gobierno colombiano fue el primero en reconocer a la autoproclamada Ucrania, y como único socio de la OTAN en América Latina, también dijo en esta coyuntura que estaba dispuesto a tenderle la mano a la OTAN por cualquier medio posible. Mientras tanto, un reducido grupo de combatientes del partido de extrema derecha «Voluntarios del Pueblo» se manifestaron durante dos días consecutivos frente a la embajada rusa en Caracas, mientras se multiplican las posiciones de los gobiernos satélite de EE.UU. contra Rusia.

Un detallado análisis del historiador Vladimir Acosta resume los argumentos de Venezuela y el campo socialista. Señala cómo Estados Unidos, habiendo rechazado sistemáticamente todas las propuestas rusas muy razonables sobre la necesidad de mantener a Ucrania fuera de la OTAN, lanzó una vigorosa campaña de mentiras para anunciar una invasión de Putin, que la diplomacia rusa siempre ha rechazado. Publicaron videos falsos e incluso anunciaron una fecha: primero el 15 de febrero (Bloomberg), luego el 16 de febrero a las 3 am (The Sun y Daily Mirror en Gran Bretaña), luego lo describieron pronto (New York Times). Finalmente, como no pasó nada, Biden dijo que si no hubiera pasado en febrero, la invasión hubiera sido en marzo.

Extrañas acciones que llevaron a la vocera del gobierno ruso, Maria Zagarova, a burlarse de Biden y responder sarcásticamente a ese baile de citas, lo que reforzó la amenaza de Biden de destruir el oleoducto Nord Stream 2. Así -dice Acosta- Estados Unidos está decidido a provocar la guerra entre Kiev y Donbass. armar al gobierno ucraniano y obligar al gobierno ruso a defender al pueblo de Donetsk y Luganska.

Biden acaba de anunciar que ahora se ha deshecho de 350 millones de armas adicionales, además de los $1,000 millones en ayuda militar ya desembolsados. La OTAN envió cientos de misiles y miles de armas antitanques al gobierno ucraniano, mientras que Japón proporcionó a Kyiv 100 millones de dólares. Italia está a punto de enviar vehículos, materiales y equipos militares a su vez.

Debemos preguntarnos – escribe Vladimir Acosta – qué derecho arbitrario cree tener Estados Unidos. Respaldados por la «vergonzosa Unión Europea y la vergonzosa y corrupta Gran Bretaña», pospusieron las negociaciones durante cuatro meses y mantuvieron al mundo bajo amenaza nuclear con un bombardeo constante de noticias falsas reportadas en los medios globales. E ignoraron sistemáticamente cualquier posibilidad de represalia por parte de Rusia, «el país lo atacó y lo asoló».

Acosta concluye que Rusia «debería defender la vida de los Donbass, que hablan ruso y tienen ciudadanía rusa y exigen desde hace años el reconocimiento como repúblicas independientes que quieren unirse a Rusia». Pero Putin, «consciente de las consecuencias, está intentando con Alemania, Francia y otros países europeos detener esta guerra absurda». El objetivo es llegar a un nuevo acuerdo de paz, como el Acuerdo de Minsk. Si lo consigue, la peligrosa guerra de los Estados Unidos será derrotada y el oleoducto se salvará. Si falla, Estados Unidos se impone y el desastre puede ser enorme”.

Mañana, una delegación de Kiev en Bielorrusia se reunirá con la delegación rusa en un intento de iniciar negociaciones. Putin acusó al ejército ucraniano de usar municiones cargadas de fósforo en las afueras de Kiev. El Pentágono enfatizó que Estados Unidos “puede defenderse a sí mismo y a sus aliados”.