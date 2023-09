Venezuela. Aumenta el flujo de migrantes hacia Colombia y Panamá

Escrito por Alessandro Dolacahi* –

El número de venezolanos que abandonan el país para escapar de una situación política y económica altamente insostenible está en constante crecimiento. Durante diez años desde el comienzo de su mandato, el presidente Nicolás Maduro ha gobernado de manera autoritaria una nación cada vez más privada de sus componentes democráticos básicos y aplastada bajo el yugo de un poder sin igual. Además de la evidente privación de derechos humanos, es la desastrosa situación financiera la que condena a la población a optar por la migración forzada: según datos del estudio económico realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y América Latina y el Caribe, El PIB de Venezuela no ha crecido durante casi ocho años y la tasa de pobreza en 2022 alcanzó alrededor del 81%.

Según un estudio realizado en mayo pasado por la Plataforma de Coordinación Interinstitucional para Refugiados y Migrantes de Venezuela, la situación de los migrantes venezolanos en América Latina y el Caribe era la siguiente: 2,4 millones en Colombia, 1,52 millones en Perú y 502.200 en Ecuador. ., 444.440 en Chile, 449.700 en Brasil, 220.600 en Argentina, 147.400 en Panamá y miles más en diferentes países de la región. El número de refugiados venezolanos en el continente se estima en unos 6,14 millones, casi todos los que han abandonado el país en los últimos años (unos 7,32 millones). Si tomamos en cuenta que en Venezuela en 2022 vivían alrededor de 30 millones de personas, esto significa que recientemente el 25% de la población abandonó su país de origen y cruzó la frontera en busca de un futuro mejor.

Para quienes intentan dirigirse al norte, con la esperanza de llegar a Estados Unidos (según una encuesta realizada en mayo pasado, este sería el destino elegido por el 93% de los migrantes), la ruta incluye una franja de tierra en la frontera entre Panamá y Colombia llamada Tabún del Darién (“Darien Belg”): una superficie de unos 25 mil kilómetros cuadrados, abundante en selvas tropicales y pantanos, y completamente desprovista de caminos.

El cruce de este corredor se dificulta por la presencia de fieras (jaguares y serpientes venenosas) y delincuentes que roban a los migrantes o les exigen dinero para guiarlos a través de este peligroso entorno. A pesar de los enormes riesgos, en el último año esta ruta ha visto un aumento de viajes: muchas personas en busca de protección y oportunidades han partido hacia este pequeño país centroamericano. En particular, al 31 de julio, 248.901 personas han cruzado el Bosque del Darién, récord que supera las 248.284 registradas en todo 2022.

Hay un dato interesante respecto a la nacionalidad de los migrantes que realizan este recorrido: según el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá, 136.650 provienen de Venezuela (alrededor del 55% del total), 34.357 de Ecuador, 34.082 de Haití, 8.183 de Colombia. y 3.299. de la India.

En esta turbulenta tarea también participan personas que aún no han cumplido los 18 años. En este sentido, es importante tener en cuenta los datos de los menores que llegan a Panamá vía Darién Tabón: según las autoridades de este pequeño país centroamericano, alrededor del 20% de los migrantes son preadultos y esto representa el 51% de los niños. Tienen cinco años o menos.

Un informe de UNICEF de marzo de 2023 destacó las graves dificultades psicológicas y físicas que experimentan los menores que regresan del viaje. Además, a pesar de la peligrosidad de este viaje, está aumentando el número de menores que lo realizan: se ha multiplicado por siete el número de niños y adolescentes en tránsito en los dos primeros meses de 2023 (9.656 niños), en comparación con al mismo período de 2022 (1.378 niños) expresa bien las dimensiones de esta crisis humanitaria.

En octubre de 2022, por parte de algunas organizaciones (OIM, Agencia Sueca de Cooperación Internacional y Desarrollo, CEPAVEN, CAVEX y Equilibrium Social Development Consulting) se realizó un estudio encaminado a estimar el impacto económico potencial de la migración venezolana en la economía panameña.

Según los datos, regularizar la situación de inmigrantes de origen venezolano permitirá un ingreso fiscal aproximado de $203.214.900. Esta cifra podría ser mayor si se pudiera aprovechar el capital humano de los recién llegados, llegando a 283.195.970. El cálculo de los beneficios que se pueden lograr con la recepción regular no se detiene aquí: se estima que el impacto financiero tras el ingreso de nuevos contribuyentes alcanzará los $283,2 millones, equivalente a cerca del 5,8% del monto total pagado en Panamá en 2021. En general, como se destaca en el Informe Cómo los migrantes contribuyen a las economías de los países en desarrollo (2018), considerar a los refugiados y migrantes como recursos económicos potenciales permitiría al país receptor avanzar en el sector financiero, aumentar el mercado laboral y enriquecer el erario público. .

Desafortunadamente, la recepción de inmigrantes venezolanos por parte de panameños no toma en cuenta las opiniones expuestas anteriormente. En particular, según un estudio realizado en septiembre de 2019, el 38% de la población migrante reveló haber experimentado delitos geográficos y discriminación, especialmente en entornos públicos y en el lugar de trabajo.

Por eso, los venezolanos intentan ocultar su acento cuando están en público, por miedo a ser reconocidos. Por lo tanto, la convivencia con la población local se ve a menudo comprometida por una hostilidad radical hacia el extranjero, que es visto, en el contexto profesional, como un competidor ilegítimo y, más generalmente, como un individuo que no está preparado para integrarse en la sociedad en la que ha nacido. llegó. , pero su único objetivo es perseguir sus ambiciones de obtener ganancias fuera de su país de origen.

*Autor para Latinoamérica – Área de Correos de Mundo Internacional.

Artículo en una asociación de medios con revista diplomática.