Venezia, Antonelli: “Tisman-Inter puede saltar, por eso Stankovic…”

«En el mercado sólo hacemos cosas que son resultado de una planificación. Llegó un chico talentoso como Doumbia. Luego un chico que carecía de características, como Oristanho. Dos operaciones costosas. Confirmando que hay ganas de construir y traer jugadores útiles para el equipo.» Proyecto Luego hay una espera en parte por parte del mercado y en parte por parte del nuevo entrenador, para darle tiempo a evaluar al equipo. Algunos jugadores se irán y tendremos que tener la posibilidad de conseguir finalmente un nuevo centrocampista en la última ventana de fichajes, pero no es muy concreto o no tiene ofertas adecuadas, ahora el chico ha expresado su deseo de irse, hay Hay muchas negociaciones sobre él y no tenemos idea de vender otros «.