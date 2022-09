Venecia, el león de oro por «Toda belleza y derramamiento de sangre», de plata por Guadagnino. Premio Especial del Jurado Panahi – Cine

Teatros enteros, público joven, películas fuertes, valientes y peligrosas, temas poderosos y nuevos talentos para desatar. Las directoras han dominado la escena, ganando numerosos premios, desde el León de Oro hasta Laura Poitras para el documental toda belleza y sangrerecién llegado alice diop por San Omar El León de Plata – Gran Premio del Jurado y El León del Futuro a la Mejor Ópera Prima. Y el gran ausente que fue planteado por todos, el director opositor Jaafar Panahi, que se encuentra preso en Irán, que fue muy bien recibido.

Venecia 79 cierra el telón, una versión de la “normalidad extraordinaria” como la define la madrina Rocío Muñoz Morales, en referencia a los métodos en los que se llevó a cabo el festival tras la pandemia (que de todos modos quedó en el hotel esta noche, para Coved, Premio Nobel -jurado ganador Kazuo Ishiguro).

Italia, presente en gran número, trae a casa un premio tan importante como el año pasado para Paolo Sorrentino y E’ fue la Mano de Dios: León de Plata, Premio del Director luca guadjino por todos los huesosUna hermosa película, esperada con ansias por los exhibidores en taquilla, es un ejemplo de una de las direcciones poderosas que está tomando el cine: la internacionalización, una mezcla de producción con varios países. Bones and all fue filmada en Estados Unidos, con un elenco totalmente estadounidense con Timothèe Chalamet y Taylor Russell (la actriz ganó el Premio Mastroianni a Nuevos Talentos), producida por el mismo director con Frenesy Film y la compañía estadounidense Per Capita Productions. con The Apartment de Lorenzo Mieli y muchos otros y estará en el salón con Vision a partir del 23 de noviembre. «Gracias al director Barbera que protege a los cineastas», dijo Guadagnino mientras subía al escenario, me eligió hace 20 años para mi primer trabajo. Hacer películas siempre ha sido mi vida desde primero hasta super 8. Bones y todos celebran un matrimonio especial entre Italia y América y un título de cine que no conoce geografía No hay límites. Dedico este premio a Muhammad Rasoulof y Jaafar Panahi, quienes están presos en Irán. Viva el sabotaje y viva el cine». Panahi, que enfrenta una sentencia de seis años de prisión por «propaganda contra el régimen», fue arrestado el 11 de julio después de que acudió a la Fiscalía de Teherán para obtener una actualización sobre el caso de otros dos directores, Mohammad Rasoulof y Mustafa al. -Ahmad. , que estuvo retenido unos días, estuvo perfectamente presente, y fue citado varias veces.

Una mujer ha ganado el Gold Master por tercer año después de Chloe Chow de Nomadland y Audrey Dewan (que la cedió hoy como jurado): Laura Poitras, la documentalista estadounidense, que ganó un Premio de la Academia en 2015 por Citizenfour, encantó la silla de Julianne Moore con el jurado toda belleza y sangre. «Esta película – dijo Poitras – narra la lucha de la fotógrafa estadounidense Nan Goldin contra la familia Sackler, propietaria de la compañía farmacéutica Purdue Pharma, a la que se ha responsabilizado de la epidemia de opiáceos en los Estados Unidos. No he conocido a nadie con su coraje extraordinario El premio que me inspiró, periodistas y cineastas como Panahi que arriesgan su trabajo. Golden Lion 2022 también se estrenará en Italia, distribuida por I Wonder Pictures.

El momento más intenso de la velada fue subir al escenario para recibir el Premio Especial A del Jurado los osos no existen Desde Panahi (desde el 6 de octubre en cines con Academy Two) dos actores se levantaron, emocionados y emocionados. «Nos sentimos honrados de aceptar este premio para él e invitamos a todos a elevarse al poder del cine en honor a Panahi», dijo Mina Cavani. Fueron temas fuertes en muchas películas, y una en particular ganó dos premios del jurado de Moore: San Omar De Alice Diop, una historia autobiográfica de una escritora que sigue el juicio de una inmigrante senegalesa acusada de asesinar a su hija y tener a su hijo en el mar. En los cines en noviembre con Minerva Film, trae al escenario una imagen ambigua de la maternidad pero también un mural diferente y atípico de mujeres inmigrantes en Francia. «Esta película es femenina. El silencio sobre las mujeres negras no nos protege y esta noche se ha detenido aquí», dijo Diop, un francés de origen senegalés como Medea en su película.

El momento más divertido fue la relación con Colin Farrell en Los Ángeles, donde el actor irlandés ganador de la Copa Volpi hizo zoom desde su cocina de publicista. Otra Coppa Volpi fue Cate Blanchett, su segunda (ganó en 2007 con I’m Not Here de Todd Haynes). «Llenaría esta copa con vino tinto: al Premio Todd Field’s Tar a la coprotagonista Nina Hoss, a la pequeña hija que la acompañó en su regreso a la playa y a ‘la música que siempre es genial'», dijo. dedicando el Premio Todd Field’s Tar a la coprotagonista Nina Hoss, a la música que siempre es genial. En Italian Booty también está Vera Gemma, Mejor Actriz en Horizons en una película sobre ella, Vera, escrita por Tizza Covi y Rainer Frimmel, la inevitable dedicatoria “a mi maravilloso padre Giuliano Gemma.” El hombre de 90 años, “incluso si se anuncia como de 79”, bromeó el presidente de la Bienal, Roberto Secoto, programando la 80ª sesión a partir del 30 de agosto de 2023.