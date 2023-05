¡Ven con nosotros bajo los cielos de Atacama! Presentación sobre el viaje a Chile

Un sueño hecho realidad: el jueves 8 de mayo a las 21:00 desvelaremos los detalles de nuestro primer vuelo bajo el cielo más oscuro del mundo, ¡el Atacama! El líder del grupo es, obviamente, Daniel Gaspari. los detalles

Llegó el momento: el jueves 8 de junio a las 21:00 les presentaremos el tan esperado viaje a Chile! El tour líder será nuestro. daniel gaspari Lo que nos llevará a descubrir el cielo más oscuro del mundo, Atacama), así como a explorar lugares increíbles al otro lado del mundo. Será el llamado «viaje de la vida». Revelaremos las fechas el jueves. (Spoiler Late Fall) El programa oficial y los costos. El viaje es en colaboración con San Doddino Viaggi. ¡No te lo pierdas, te esperamos! Aquí está el enlace a la transmisión en vivo (activar el recordatorio): https://www.youtube.com/watch?v=nKLwRE_F9Gw

En un impactante video, Daniel Gaspari nos muestra cómo se puede ver nuestra galaxia a simple vista desde el desierto más oscuro del mundo

El ojo humano es una herramienta formidable pero tiene muchas limitaciones, especialmente de noche. No puede ver los colores y tiene una sensibilidad relativamente pobre. Por tanto, sucede que la astrofotografía, incluso con unos pocos segundos de exposición, muestra mucho más detalle del que podemos ver directamente. Por supuesto, así es como se ve realmente el universo, claro. No es lo finito y profundamente variable lo que podemos observar. Desafortunadamente, no podemos mejorar nuestro aparato visual y, a menudo, sentimos la necesidad de comprender cómo se ven realmente las estrellas bajo un cielo oscuro, quizás el del desierto de Atacama. El siguiente video representa bien lo que se puede ver a simple vista desde el cielo nocturno más oscuro y transparente del mundo. Regiones centrales nuestra galaxia ¡Son tan brillantes que generan sombras y reflejos!

El video fue grabado en un desierto. atacama Por Daniel Gaspari (Cómo ver el cielo a simple vista)

Crédito de la foto de portada Daniel Gaspari