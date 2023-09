Vecchione: «La civilización debe educar a los jóvenes, pero también debe reeducar a los mayores. Yo tuve grandes profesores, Internet no».

Ayer 23 de septiembre comenzó el nuevo programa Periodista Massimo Gramellini Noble En otras palabrastransmitido en A7. Con él será un invitado habitual. Cantante, compositor y exprofesor Roberto Vecchione. Este último, como es habitual, hizo algunas declaraciones sobre la juventud y la escuela.

En primer lugar Los mayores hablan de educar a los jóvenesDijo: Nelson Mandela dijo que la civilización sólo puede existir si puede educar a su juventud. «Yo digo que también debería reeducar a los mayores.»

educación vicuní

«Tuve grandes maestros, Internet no, y les debo mucho. Me enseñaron que si una persona te pide saber cómo es el mundo tienes que quedarte en él. Si una persona te pide que escuches una canción «Hay que cantárselo. Esto es clave». «Lo más importante que le puedes dar a un hombre es entender que el mundo no tiene sentido a menos que te emociones», añadió.

Vecchioni y su antigua clase.

el Cantante y ex profesor Roberto Vecchione, Durante el último episodio de las palabrasprograma Opinión 1 El programa de Massimo Gramellini, emitido el pasado sábado 27 de mayo, fue testigo de un momento muy emotivo: Conoció la última clase que impartió antes de su jubilación en 1999.Así que saludos a la audiencia.

«Te recuerdo como si fuera hoy. Tengo un tiempo dentro que se queda dentro de mí, constante. Los años escolares eran el sentido de la vida. Escuela así, hablar con nosotros, tratar de entender los pequeños secretos, los misterios, las emociones es el sentido. de vida.» Vecchioni, después de ver a sus antiguos alumnos.

Cuentos de antiguos alumnos

dijo esto ultimo Y también lo fueron las preguntas del profesor Vecchione: «Casi siempre son planificados y en grupo. El profesor premia mucho el compromiso; tal vez el examen fue malo pero te recompensó de todos modos. Alternativamente, si entendió que estudiaste a última hora y con prisas…»