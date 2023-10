Varese sobre la salida de Heidi del campo: “Quiero irme”

“Me quiero ir”, con estas palabras Massimiliano Varese La respuesta fue publicada. Heidi de Hermano mayorQuien se retiró del programa luego de hablar con su padre durante la transmisión en vivo del reality.

Cara a cara entre papá Y Heidi Esto generó mucha discusión fuera y dentro de la casa, pues muchos de los competidores quedaron boquiabiertos ante las acusaciones que el hombre hizo en su contra. varíaAl principio estaba tan conmocionado que no pudo responder.

Pero con la cabeza tranquila, el actor ordenó sus pensamientos y le atribuyó las preocupaciones. besos heidi Dijo que no se parecía en nada a su padre. “Ahora entiendo a qué tenía miedo Heidi, y no era a mí. Definitivamente tendrá miedo del juicio de su padre. Prefiero el silencio porque la situación es delicada. Espero que podamos terminarlo aquí. Lo que pasó esta noche es muy grave. “En una época en la que hay batallas contra el patriarcado, es realmente mejor para mí permanecer en silencio”. Hermano mayor Massimiliano Varese de HeidiLuego empeoró unas horas más tarde, cuando se dio cuenta de que Pacey ya no estaría dentro de la casa.

“Ya no veo nada normal aquí”, reveló más tarde el hombre de 47 años, sin la menor preocupación, durante una conversación con Anita Olivieri. Massimiliano añadió en su conversación con Giampiero Mogini sobre lo ocurrido anoche hace poco: “Lo que pasó anoche es muy grave para mí”. Heidi el se irá novia Lo que provoca que pase una noche sin dormir, llena de lágrimas, recuerdos y arrepentimientos (incluso por lo que no fue y nunca será).