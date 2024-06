Vanessa Ferrari se despide de los Juegos Olímpicos de París

“Mi camino hacia París 2024 Termina aquí.» Entonces Corazón rotocomo un sueño volver a participar en Juegos olímpicos. gimnasta italiana vanessa ferrari Debe despedirse de los Juegos: su última oportunidad a los 33 años. Para el héroe, plata En el cuerpo libre un Tokio 2021La ausencia se debe a A. infección: “Ayer, en el gimnasio, mientras hacía la prueba con un mono ligero la próxima semana, en Desapego Del salto, mio apurarse el tiene abandonar. A un mes de los Juegos Olímpicos, no hay nada momento para restaurar uno Lesión muscular«.

Vanessa Ferrari, tras la histórica medalla en Tokio, soñaba con estar también sobre los instrumentos en París, a pesar de su edad: “Aunque padezco varias enfermedades desde diciembre, a nivel técnico Fui muy Bien. Pero desafortunadamente, el físico no aguantoEscribió en Instagram, anunciando su ausencia de los próximos Juegos Olímpicos de París 2024: “Tomé este camino con el deseo de hacerlo”. Lucha hasta el final Pero también con conciencia de la posibilidad de que este tipo de resultado«Es parte del juego», añadió Ferrari.

Sin embargo, la lombarda no lo oculta decepción“Pero incluso si fuera en mi carrera Muchas lesiones No te acostumbras y el sopla Y siempre fuerteEspecialmente después de tres años de entrenamiento y a un mes del objetivo final. Ahora necesito un momento para Metabolismo este golpe poderoso Pero quiero agradecer a todos los que me apoyaron y siempre me han apoyado. Cree en mi ¡Porque el apoyo que recibí siempre fue clave!