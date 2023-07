Valor final de Manu e Isabella

El muy esperado segundo episodio de Temptation Island ha terminado, lo dijo Filippo Bisiglia.

El lunes pasado, dejaron a Isabella esperando a Manuel cuando se incendió el enfrentamiento. ¿Aparecerá el joven de 27 años?

Tras la recapitulación del director de orquesta de lo ocurrido durante el primer episodio, la velada comienza con la llegada de Manuel a la hoguera. A la pareja se le muestran primero algunos clips de Isabella con la intención de dejar de llorar con las otras chicas. Luego de la difusión de los videos, Manuel se echó a llorar. La pareja trató de explicar lo que estaba mal en su relación y lo que querían el uno del otro. El niño expresó su ansiedad y lo que le hace sentir mal. Issa admitió las razones por las que a veces parece agresiva. Sin embargo, los dos están muy enamorados y luego de compartir algunos abrazos y abrazos deciden dejar el fuego juntos.

Luego pasó a manos de Gabriela y Giuseppe. A la joven de 19 años se le mostró una conversación que la enfureció tanto que casi pide prenderle fuego al enfrentamiento. El hombre les dijo a los otros chicos que le costaba resistirse a un encantador napolitano que, entre otras cosas, viviría a 10 minutos de su casa.

Luego fue el turno de Perla y Mirko. La niña fue llamada a un pinnettu para ver un video sobre su novio. El hombre acusó a Perla de solo pensar en la distancia que la separa de su familia, sin tomar en cuenta los sacrificios que está haciendo por ella. Luego reprende a su prometida por no saber hacer nada en la casa y por no instalarse en Rieti. Mirko agregó que Perla tiene una actitud de odio y no sabe cómo relacionarse con los demás.

Luego, el conductor presenta la historia entre Francesca y Manuel, mostrando el clip del episodio anterior.

Estas fueron las tres primeras parejas en ser las campeonas de Second Fire de Temptation Island.

Gabriella, Perla y Francesca han sido testigos de las «hazañas» de sus amigos. El Napoli, de 24 años, parecía muy cercano a la soltera Roberta. Los dos acordaron verse fuera de la línea de tiempo. Con lágrimas en los ojos, Gabriella no quiso seguir viendo los clips y les dejó la tableta a las otras chicas. Luego confió en el canto de Fouad, que era muy cariñoso con la joven.

Perla nota que Mirko está muy unido a la seductora Greta, a quien también le prestó su sudadera. El chico le asegura que hizo sufrir mucho a su ex mujer cuando la dejó y ahora no quiere que le pase lo mismo a Pearl.

Francesca tuvo que lidiar con algunas de las frases de Manuel, lo que la hizo sobresaltarse y llorar. El hombre ha insinuado que quiere mantener callada a su novia porque cree que es la mujer adecuada para formar una familia. Manuel dijo que le importa mucho su libertad y que no entiende por qué cada vez que deja a Francesca decide dar unos pasos atrás unos meses después.

Entonces los chicos llegaron al fuego de Temptation Island. El primero en ver los clips de su novia fue Giuseppe, quien estaba algo sorprendido. Gabriela les confiesa a las otras chicas que la acompañan en el pueblo que se siente atraída por la canción ítalo-egipcia, tanto que ni siquiera puede estar cerca de él. Giuseppe notó que su prometida estaba en situaciones muy intrigantes y seductoras con el seductor. El Napoli, de 24 años, fue a tirarse a las colchonetas de la playa, completamente desconsolado.

Mirko también estaba muy decepcionado después de escuchar las duras palabras de Perla. La joven de 25 años dio rienda suelta al soltero Igor arremetiendo contra su novio. Según Mirko Perla, «escupe en el plato en el que comió». El niño dijo que «lo tomó como un hermano mayor».

Manuel también vio a su novia desahogarse con otro soltero, Alberto. Los dos parecían muy unidos y hubo varios momentos en los que el seductor se mostró cariñoso con ellos.

Lo más destacado es Vittoria y Danielle. Romain de 32 años en Benito tiene un video de su novio Daniele con el sencillo de Benedetta. Los dos pasaron mucho tiempo juntos llenándose de cumplidos y miradas ligeras. Victoria parecía muy decepcionada.

Filippo convocó el fuego y le advirtió a Daniele que no tenía ningún video de él.

Luego pasamos a la pareja formada por Alicia y Federico. El amigo vio un video en el que su novia se acercó al soltero Lollo. En el pueblo, los dos dormían juntos en el sofá. Fede lució muy tembloroso en contraste con lo que mostró en el último episodio. Sin embargo, vuelve a admitir que no está enamorado y que no ha pensado en ello desde que se separaron.

En el fuego, la cerveza escuchó la confianza de fe a uno de los pretendientes. El hombre admitió que no tenía derecho a dejarla y estaba convencido de que dejarían juntos la isla de la experiencia.

El director da paso entonces a la última pareja de Temptation Island, formada por Alessia y Davide. En Benito, el hombre vio un clip de su novia con un seductor que se parecía a Raoul Bova. Davide se veía muy nervioso y agitado, porque según él, las mujeres se exasperan y no pueden contenerse con los hombres.

Luego, Davide ve una salida de fotos fuera del pueblo entre Alessia y un solo Davide. Al darse cuenta de que no recibió las respuestas que buscaba de la mujer, el hombre ordena una fogata en el enfrentamiento.

La mujer respondió… Abrazó con fuerza al tentador.

Para saber si Alessia aparece en el fuego del enfrentamiento, ¡tendrás que esperar al próximo episodio de Temptation Island!