Valeria Marini, Giacomo Ortis y Biagio Daniele son nuevos contendientes

GF Vip, episodio veintitrés en vivo: esta noche un muerto y tres nuevas entradas. Después de que María Monse y Patricia Pellegrino llegaran a la casa Otros FibonacciY Valeria Marini, Giacomo Ortis y Biagio Daniele . eso es Leggo.it Noticias minuto a minuto.

BIG BROTHER VIP, en vivo el lunes 29 de noviembre en LEGGO.IT

22.50 No hay problema, los dos se abrazan, pero sí vemos el clip de las riñas corriendo entre los dos.

22.47 Para recibir a Valeria Marini será Francesca Cipriani la que se ha congelado, no hay buena sangre entre los dos

22.43 Valeria Marini frente a la puerta roja y el vendaje del ojo, después de la lobotomía: “Para mí, significa rebobinar y renacer. Amo tanto a Manuel, tiene un gran poema dentro de él ”.

22.40 Delia estuvo en Turín el sábado para un desfile de moda, pero entre bastidores se acercó a la supermodelo, Simone Bonacoursi, y se dejó llevar por una gran complicidad. Más adelante veremos la portada del Che y las reacciones de Alex Bailey.

22.39 Signorini aclara lo dicho por Katia: «Quiero evitar cualquier referencia al racismo, pero a los personajes icónicos que simbolizan la indiferencia que no ven, no oyen, no hablan»

22.25 Página pasada, es hora de las princesas que dijeron que merecían quedarse en el GF más que los «mayores». Ricciarelli está tan caliente: ‘Tienes que dejar de hablar de tu pasado y ganarte más respeto, te pareces a los Tres Monos’

22:16 a Alex: “Si Delia entendió mis palabras, reaccionó como debía, y ya no sé cómo explicar que hay una complicidad tan hermosa, es una forma de amor un poco diferente. papel que intento «. Signorini:» Te pedí que te besaras a ti mismo un beso de verdad, pero no lo creo, le pones un beso «. Katya:» Cuanto más me quedo aquí con ellos, más los veo ser atacados, tiene que haber algo»

22.11 Después del show de Turandot, el interés entre Alex y Soleil no terminó. Clip con comentarios de otros inquilinos

22.07 Sulli se ríe: «Lo planeamos de otra manera, luego la emoción, la lluvia nos hizo entrar en el papel»

22.04 Alex: «Todo lo que se hace aquí no va bien, soy actor en el escenario … Es una adaptación para televisión». Signorini señala que este no es un beso escénico «un amigo mío no se besaría con ese impulso o pasión».

21.59 Los chicos revisan a Seb el viernes pasado entrando en Delia

Gf Vip, Delia entra a la casa: Besos calientes con Alex Belli bajo la mirada de Soleil

21.53 Vemos el clip de Turandot con el beso ofensivo

21.48 Alex, Soleil y Delia representan el triángulo de esta edición. Tras el beso entre Alex y Sully, Delia «se venga» en brazos de otro hombre

21.44 Alfonso Signorini ofrece entre nuevas entradas y un beso ardiente entre Soleil y Alex Bailey

En la nominación de esta noche en Gran Hermano Vibe Manila, Clarissa, Lulu, Sully, Carmen. Para el competidor que salga de casa, entrarán tres más. nombres Valeria Marini y Giacomo Ortis, quien debería entrar como único contendiente, luego Biagio Danieli.

Vippos aún no sabe que GF Vip no terminará en diciembre, pero la final tendrá lugar a mediados de marzo

Última actualización: lunes 29 de noviembre de 2021 a las 22:53



