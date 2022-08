Valentina Ferragni, desnuda de la gran velada

Valentina Ferragni, la hermana de Chiara, la superó en sensualidad y belleza. Sus fotos de Instagram son las fotos con más clics y comentarios. Y este vestido es perfecto!

Es sin duda la más excitante y provocativa de las tres hermanas Virajni, Valentina tiene belleza y excitación de sobra Y no faltan oportunidades para lucirse sin mucha ropa. En Ibiza mostró la moda más atractiva, confirmando que es la más popular entre las influencers.

Valentina Ferragni vestido de noche que no existe

Las vacaciones en Ibiza continúan para las hermanas Ferragni, que han decidido alargar un poco más sus vacaciones. s.A finales de verano, Valentina Ferragni decidió lucir su último vestido Lo que hizo que todos se rindieran. Vestido con escote largo tanto por delante como por detrás. Un detalle que sin duda no se puede pasar por alto. La parte de atrás en realidad muestra la etiqueta del disfraz.

Valentina Ferragni: ¡Puedes ver todo!

En Ibiza, entre amigos y familiares, Valentina todavía se permite relajarse del trabajo. Aparentemente, su tiempo está documentado en Instagram, donde la joven Ferragnez muestra sus looks de verano. Su novio Luca Wiesel no está con ella pero está en Canarias por proyectos de trabajo, por lo que sus looks son más provocativos e interesantes que nunca. De hecho, la hermana de Chiara pasa su tiempo bañándose en el agua, tomando el sol, aperitivos y discoteca. Y al final del verano, decidí centrarme en el vestido más sexy de la historia: dos maxi vestidos escotados.

En las últimas horas, Valentina Ferragni lanzó un Instagram mostrando sus vestidos de cuello largo. Luce como una diosa mostrando sus senos de frente y un lado B en la espalda, por lo que revela que está luciendo las partes del traje de baño, esa señal que lo dice todo. Así que se acabó el verano pero hay muchos VIP que siguen de vacaciones y entre ellos Las hermanas Ferragni que están en Ibiza hacen alarde de su máxima sensualidad. Inspiración y provocación son las contraseñas de Ferragnez.

¿Estás lista para lucir un vestido que realmente muestra todo? En resumen, definitivamente Valentina no es la primera vez que muestra su cuerpo con un look desnudo. Los pezones son un buen ejemplo, ¡pero ni siquiera el microbikini elegido para sus escapadas españolas era opaco!