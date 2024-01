Usar demasiado el teléfono celular causa lesiones: ¿Qué son los “mensajes de texto dormidos”?

Dr¿Dejas tu teléfono inteligente en tu mesita de noche o incluso debajo de tu almohada? Tenga cuidado: puede desarrollar un trastorno del sueño y del comportamiento llamado «mensajes de texto durante el sueño». Aquí tienes todo lo que necesitas saber

¿Alguna vez has enviado mensajes a tu celular mientras dormías? el es llamado «mensajes de texto dormidosEste es un fenómeno que hoy afecta a muchas personas, especialmente a los jóvenes.

Según algunos estudios recientes,Uso excesivo del celular No sólo provoca problemas físicos, sino que también puede provocar alteraciones del sueño y del comportamiento. Entre ellos, se encuentran específicamente los “mensajes de texto dormidos”, es decir,Enviar mensajes mientras duermessin recordarlo al despertar.

Enviar mensajes de texto durante el sueño: afecta especialmente a los millennials

Investigaciones realizadas en Estados Unidos han demostrado que un número cada vez mayor de adolescentes y estudiantes universitarios se comunican con sus amigos a través de dispositivos electrónicos incluso en mitad de la noche y, a menudo, no se acuerdan de hacerlo.

El estudio se ha realizado antes Universidad de Villanueva Y publicado en la revista. Revista del Colegio Americano de Salud. Los investigadores realizaron entrevistas 372 Benín.

«La mayoría de ellos no recordaba haber enviado los mensajes ni su contenido», explicó el autor del estudio. Isabel b. Dodel«La falta de memoria no es sorprendente, ya que las investigaciones sobre el sueño han descubierto que las personas que se despiertan después de dormir más de unos minutos no pueden recordar los minutos antes de quedarse dormidos».

Enviar mensajes de texto mientras se duerme afecta la calidad del sueño

De los estudiantes encuestados, el 25,6% reportó haber sido enviado Mensajes mientras duermes. El 72%, es decir la mayoría, lo admitió. no me acuerdo Lo hice.

Según los científicos, enviar mensajes de texto durante el sueño está relacionado con Sueño interrumpido Afecta a la propia calidad del sueño: si es insuficiente e irregular, puede perjudicar el rendimiento escolar y universitario, pero también conduce a Desequilibrio emocionalFatiga y falta de concentración.

Enviar mensajes sin sentido y no recordarlos

En resumen, los “mensajes de texto dormidos” son una forma de Sonambulismo tecnológicoEsto incluye cada vez a más personas, especialmente jóvenes y adolescentes, que guardan sus teléfonos móviles cerca de la cama o incluso debajo de la almohada.

Esto significa que durante las etapas de sueño ligero, el cerebro puede ser estimulado por sonidos o vibraciones del teléfono y activar una respuesta automática, sin que seas consciente de lo que estás haciendo.

Los mensajes enviados en estas circunstancias pueden ser de diferentes tipos: Disparates, avergonzado, Negociación. Algunos ejemplos son: “te amo”, “te extraño”, “tengo hambre”, “estoy borracho”, “hice una estupidez”. El problema es que por la mañana no te acuerdas de enviarlo y puedes encontrarte con situaciones desagradables o confusas.

Consecuencias de enviar mensajes de texto mientras duermes

Además, enviar mensajes de texto mientras duerme puede tener efectos negativos en la calidad del sueño y en su salud en general. De hecho, las interrupciones de su ciclo natural de sueño pueden provocar alteraciones del sueño. Cansado, IrritabilidadDificultad para concentrarse, dolor de cabeza Y otros trastornos.

Además, la exposición a la luz azul emitida por la pantalla de su teléfono celular puede alterar la producción de… melatoninaEs una hormona que regula el ritmo circadiano y favorece el sueño.

Consejo profesional

Para evitar estos riesgos, los expertos aconsejan Limitar el uso del teléfono celular Antes de dormir apágalo o ponlo en modo avión, sácalo de la cama y úsalo Despertador tradicional.

Además, es importante seguir una buena higiene del sueño, es decir, respetar determinadas normas. Horas regularesEvite la cafeína, el alcohol y la nicotina, cree un ambiente cómodo y confortable y practique actividad física durante el día.