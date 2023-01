Usando paneles solares, el rendimiento de los cultivos crece hasta en un 60%

Escucha la versión en audio del artículo

Si el objetivo es descarbonizar el país, ¿qué soluciones agrícolas pueden acelerarlo exponencialmente? “Entre los modelos que hoy no requieren incentivos, se destaca la plantación de árboles entre hileras”, explica el ingeniero Rolando Roberto.

“Estructuras de hasta tres metros de altura, que albergan cultivos de subunidades que se benefician de un mayor grado de sombra y permiten un alto rendimiento energético y agrícola”. Roberto añade que dado que este tipo de sistemas cuestan alrededor de 800.000 € por MW instalado (teniendo en cuenta un componente del sistema de al menos 5 MW), soluciones más complejas solo serían viables mediante el acceso a un catalizador directo, lo que justifica un coste esperado de hasta 50 € % más.

Dos modelos

“La palabra agrivoltaic contiene un mundo”, comienza Eleonora Petrarca, directora de desarrollo comercial para Italia de Enel Green Power, “pero podemos imaginar dos polos de planificación. La primera se configura en sitios donde coexisten plantas fotovoltaicas a gran escala con cultivos o actividades agropastorales que no restan rendimiento a la planta y que pueden energizar el terreno. A este modelo, que se puede definir como un sistema agrario estándar, implantado en gran medida por inversores y operadores y que en promedio no necesita incentivos, se une otro modelo, con la empresa agraria en el centro que quiere seguir realizando sus actividades y volverse más verde. . En este caso se utiliza una técnica más experimental, poco extendida actualmente para grandes proyectos, con losas a cuatro o cinco metros de altura del suelo. Los dos modelos no están en competencia: el país necesita de todo».

la prueba

Nicola Rossi, Head of Innovations de Enel Green Power, detalla un gran proyecto de demostración «Parque Solar Sostenible» en una etapa avanzada de desarrollo, cuyos resultados se presentan en Sole 24 Ore el lunes. Realizado en España (en las plantas de Totana, Valdecaballeros, Augusto y Las Corchas) y en Grecia (en los sitios de Pezouliotika y Kourtesi), este ensayo es una especie de ensayo de viabilidad de células agrícolas a escala industrial en el que participan socios de de todo el mundo participó en la investigación, la innovación, la agricultura y la industria a nivel europeo.

aumento de rendimiento

«Hemos realizado pruebas en partes de la planta de entre tres y seis hectáreas, suficientes a modo ilustrativo, intercalando cultivos entre las roscas de las tablas, suficientemente grandes para dejar espacio para el paso de vehículos agrícolas; Con nuestros socios, hemos experimentado con diferentes tipos de cultivos, configuraciones, tecnologías fotovoltaicas, estáticas o de trazado. Pudimos mostrar un aumento de hasta un 60% en el rendimiento agrícola y en el peso promedio de frutos para algunas especies y un aumento en el número de frutos de hasta un 30% en comparación con las áreas de control sin cultivo. También se creó un microclima que redujo el consumo de agua hasta en un 15-20%». Cultivos como las hierbas aromáticas -romero, salvia, té verde- cultivos hortícolas, como pimientos, berenjenas y calabacines, se benefician de mayores rendimientos; Fresas y jugosas como el aloe vera. Rossi explica que los datos se recopilaron y combinaron en un manual que será el punto de partida para diseñar y construir aplicaciones de campo, teniendo en cuenta las características específicas de cada sitio y el interés de los socios agrícolas en desarrollar cultivos específicos.

el laboratorio abierto

«Para junio, el primer laboratorio italiano abierto comenzará en la fábrica de Bastardo, cerca de Perugia», continúa Rossi. “Aquí realizaremos actividades de agricultura voltaica, con cultivos como azafrán y forrajes, e introduciremos especies útiles para la polinización de insectos, y en abejas, iniciaremos un experimento con tecnologías de monitoreo avanzadas, en asociación con startups italianas y empresarios locales. . Involucraremos a escuelas y centros de investigación para intercambiar experiencias”.