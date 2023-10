Unión Europea: El enfrentamiento por Gaza está en riesgo Conclusiones Meloni: Más peso contra Hamás en la Autoridad Nacional – Noticias

El choque estalla de nuevo en el Consejo Europeo por las conclusiones relativas a Gaza. Según fuentes diplomáticas informadas «Unos pocos países» en la mesa exigen una fórmula más fuerte en los resultados de la cumbre que las «treguas humanitarias», que es lo más cercano posible a una solicitud de «alto el fuego». Según las mismas fuentes, no hay acuerdo Se puede saltar el capítulo sobre las conclusiones relacionadas con Oriente Medio.

Los líderes de los veintisiete países han comenzado a introducir en el texto el término “pausa humanitaria”. Así que no hay «pausa» ni «ventanas». “El Consejo Europeo expresa su profunda preocupación por el deterioro de la situación humanitaria en Gaza y pide un acceso humanitario continuo, rápido, seguro y sin obstáculos y que la ayuda llegue a quienes la necesitan a través de todas las medidas necesarias, incluidos corredores y rupturas humanitarias”. Esto es lo que leemos en el último borrador de los resultados de la cumbre de la Unión Europea, que analizó ANSA.

ANSA ANSA Consejo de la Unión Europea y Orban: Ni dinero para Ucrania ni inmigración – África – Ansa.it «La propuesta de la Comisión no tiene ningún argumento serio que la respalde», afirmó el Primer Ministro húngaro en Bruselas (ANSA).

Meloni: Hay que dar más peso a la Autoridad Nacional contra Hamás



“Creo que una de las herramientas más efectivas para derrotar a Hamas es darle a la cuestión palestina concreción y oportunidad.. Dar más peso a la Autoridad Nacional Palestina. Éste es el papel que Europa puede desempeñar».. Destacó que Georgia Meloni Su llegada al Consejo Europeo Extraordinario de Bruselas. «Estoy satisfecho con el mensaje de von der Leyen y se lo agradezco». Muestra que «La Unión Europea tiene la intención de avanzar significativamente en materia de migración». La primera ministra Giorgia Meloni volvió a decir: «Con la carta de ayer, la presidenta von der Leyen demostró que está avanzando concretamente. El hecho de que haya enviado un mensaje sobre el estado de los principios que hemos presentado ante el Consejo significa que la cuestión ya no es de interés.» Meloni explicó: «La visión, más bien los hechos, son responsabilidad del comité». Y añadió: «Es importante que los consejos europeos evalúen el trabajo realizado». «Lo que se requiere» con países como Egipto y Túnez «es respeto. Lo he dicho y lo repito, no se puede pensar en hablar con otro país de manera paternalista o superior. Si se decide hablar de asociación estratégica, necesitamos eso.» Mostrar respeto, algo que a veces faltaba en Túnez”, afirmó la primera ministra Giorgia Meloni a su llegada a la cumbre de la UE.

Ocurrió a primera hora de la tarde Trío Meloni-Macron-Schulz Al final de la reunión con los líderes de Serbia y Kosovo para alentar la reanudación de las negociaciones y la vía de la distensión. En la reunión con el asesor Olaf Scholl y el presidente francés Emmanuel Macron dijeron: «Estábamos comprometidos a resolver otro escenario crucial, que es el escenario entre Serbia y Kosovo».. Estamos intentando encontrar una solución. La primera ministra Giorgia Meloni dijo al margen de la cumbre de la UE: «Hemos pedido a ambos líderes que den pasos adelante en la implementación de los acuerdos que se han elaborado».

Michel: La Unión Europea no tiene dobles raseros sobre Gaza, la unidad es nuestra fuerza



Añadió que «la Unión Europea no tiene un doble rasero» cuando se trata de la guerra entre Hamás e Israel. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, poco antes del inicio de la cumbre. «Creemos en un sistema basado en valores y respeto a las reglas, y mis colegas y yo seguimos explicándoles esto a nuestros socios en el Sur Global». “Pero hay quienes en el mundo están utilizando este argumento para atacar a la Unión Europea y sembrar dudas sobre nuestra credibilidad: este momento es importante desde un punto de vista geopolítico y nuestra unidad será nuestra fuerza en nuestras relaciones con el Sur Global. «

Ministro de Relaciones Exteriores Antonio Tajani Explica: “Necesitamos iniciar un camino de dos Estados que dé una perspectiva a los palestinos y así cortar el césped bajo el gobierno de Hamás, que debe ser deslegitimado desde un punto de vista militar pero también desde un punto de vista político. El interlocutor es, y la Autoridad Nacional Palestina y Hamás no pueden serlo, y al mismo tiempo deben garantizar absolutamente el derecho de Israel a existir». Tajani también reflexiona que el trabajo se está haciendo “porque El conflicto entre Israel y Hamás no pasa a ser regional. Necesitamos tener mucho cuidado, necesitamos responsabilidad. Todas las iniciativas del gobierno italiano van en esta dirección, sin perjuicio del derecho de Israel a eliminar las centrales eléctricas de Hamás. Pero también nos preocupa la preocupación palestina y estamos haciendo todo lo posible por nuestros ciudadanos. No puede haber un alto el fuego, pero se podría llegar a un acuerdo para una posible suspensión breve que permita salir a la población civil o a los ciudadanos con doble pasaporte.«.

Explicó que el conflicto entre Israel y Hamás «corre el riesgo de extenderse», mientras que «estos conflictos empujan a los inmigrantes hacia una vida mejor y podrían llegar a nuestras costas en grandes cantidades. Ante todo esto, la Unión Europea debe ser decidida». El presidente de la Comisión Europea llega a la cumbre de la Unión Europea Destacando que «la revisión del presupuesto fue propuesta para poder afrontar desafíos» como el desafío ucraniano y el desafío migratorio.

Reproducción © Copyright ANSA