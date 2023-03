Una pregunta enfurece a Oriana Marzuli – Gran Hermano VIP

Nerviosa, Oriana parece no tener intención de calmarse y continúa -a pesar de la insistencia de sus compañeros de cuarto- poniéndose nerviosa, respondiendo enojada y discutiendo con Luca Onestini hasta que Cortiletto se va indignado, visiblemente enojado por lo sucedido.

Ya nada se puede jugar, nada se puede decir. Luca comenta, instando a Oriana a no ser complaciente y seguirle el juego.

El venezolano se escapa a la piscina con Eduardo Tavasi para desahogarme de lo sucedido. «Todo el mundo quiere ganar, pero yo quiero estar con este tipo de verdad». dice ella, rompiendo en lágrimas nerviosas.

«Le estás dando el peso adecuado a las cosas, estás exagerando». dice Onestini quien, autor de La pregunta ofendida, se une a ellos para confrontar directamente a Oriana.

La venezolana no quiere entrar en razón y acusa a Luca de hacerle una pregunta bochornosa a pesar de que es consciente del difícil momento que atraviesa y de la compleja y pendiente situación entre ella y Daniele. Oriana no sabe si su pareja la espera o no, y teme que su respuesta a la pregunta lo moleste: «Es una situación delicada para mí».

Tiene miedo de la reacción de Daniele. Asegurándole inmediatamente sobre su futuro con Dal Moro, Tavasi explica: «Cuando sales y ves a Daniele, él no puede tener ninguna duda, solo puedes darle la prueba real, real cuando sales. Mantén la calma y la calma, las dudas solo existen porque estamos aquí. Daniel te está esperando». porque está esperando tus demostraciones cuando salgas».

A pesar de las palabras de Eduardo, Oriana no parece dispuesta a calmarse y perdonar a Luca por lo sucedido, convencida de que su amigo lo hizo a propósito para meterla en líos, con cierta malicia: «No es agradable, especialmente sabiendo la situación». concluye.

Los dos son incapaces de articular y todavía resentidos por el regreso de Oriana a la Casa, firme en su postura.