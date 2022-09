Una novia en Venezuela, otra en Italia y un policía de Turín juzgados por tener parejas casadas – Corriere.it

De Simona Lorenzetti

La primera boda, que se celebró hace 25 años, duró solo dos semanas. Defensa de los acusados: los creí falsos

El héroe de esta causa judicial, que llegó ayer a la audiencia preliminar, es El jefe de la policía estatal cumple 50 años. Con la ayuda del abogado Marcello Ronfani, el hombre trató de explicar cómo, antes de casarse por segunda vez, revisó el portal del Ministerio del Interior para ver si había algún rastro del vínculo anterior. Como no encontró nada, pensó que el primer gremio no era legalmente válido. Una historia única que combina el derecho italiano y el internacional. Para resaltar la historia e informar el problema a los jefes de los sospechosos y al poder judicial es un capellán.. Hace unos años, de los registros parroquiales, el cura descubre que hay un antiguo certificado de matrimonio registrado a nombre del policía y que los datos personales de la mujer no coinciden con los de la actual esposa. Así que deplora la situación. Luego, los investigadores reconstruyen lo sucedido e informan a la oficina del fiscal.

Según surgió de las investigaciones coordinadas por la fiscal, Fabiola DericoEl CEO se iba a casar cuando era poco más que un niño. En ese momento, aún no se había incorporado a la policía y, de hecho, su matrimonio duró 14 días. Al poco tiempo de regresar a Italia para presentar a la novia a la familia, la mujer desaparece y regresa a su país de origen donde aún hoy vive. Ya no hay ninguna conexión entre ellos y ambos toman caminos diferentes. En la práctica, se van sin mucho susto. Pero no piensan en la conveniencia de pedir cancelar la boda. Mientras tanto, el matrimonio se inscribe en los registros religiosos y civiles de Venezuela, que luego es trasladado a Italia.. Y permanece allí de forma indeleble con el paso del tiempo. Indeleble hasta el punto de que el hombre terminó en juicio ante un juez. Oficialmente, las dos esposas son las partes agraviadas, pero ninguna ha presentado un caso civil ante los tribunales. De hecho, la esposa actual está del lado del hombre en esta lucha, al darse cuenta de que el problema es más que nada técnico y ciertamente no emocional. Tras la denuncia, el director también consultó a varios académicos en derecho internacionalPero las respuestas recibidas confirman la validez del primer matrimonio, aunque haya durado dos semanas. Ahora, él y su esposa han tomado medidas para poder cancelar la boda del venezolano y así evitar que el crimen continúe en el tiempo. Un paso importante que le permite ordenar la vigilancia y obtener, una vez concedida, la extinción del delito.