Una niña con discapacidad “perturba” el concierto de Vendetti y el artista la insulta. Luego se disculpa – música

Antonello Venditti Acabó en un avispero de polémica porque insultó a un fan discapacitado que le interrumpió a la fuerza anoche durante uno de sus conciertos en Barletta. El artista estaba contando una historia de su vida cuando escuchó unas palabras incomprensibles dichas por alguien del público, quien reaccionó imitando su forma de expresarse y la invitó a subir al escenario si tenía el coraje.

Cuando le señalaron que era una persona “distinguida”, es decir alguien con discapacidad, dijo: “Lo entiendo, es un niño especial que necesita aprender una educación..

«No hay niños especiales, la educación es una cosa». El momento quedó inmortalizado en un vídeo viral que provocó indignación en Internet: “Vergüenza” fue el comentario más utilizado. Muchos escribieron que se trataba de una niña que no podía hablar y hacer ruidos cuando estaba feliz y pidieron al cantante que se disculpara por su comportamiento.

Venditti no perdió el tiempo y admitió en un vídeo publicado en Facebook su disgusto: “Me pondré a llorar, lo siento mucho – dijo -, no soy un monstruo, se está gestando una polémica estúpida para quienes me conocen. » «Cometí un error. Cometí un error porque en la oscuridad no noté a esta chica. Pensé que eran protestas políticas a las que me había acostumbrado, así que respondí muy violentamente a esta chica de la que me di cuenta».

video Venditti pidió disculpas a la mujer discapacitada que lo «molestó» en la fiesta

Y añadió: «Estoy sorprendido, sinceramente, todo el mundo sabe cuánto amo a los niños especiales y todos los que vienen a mis fiestas pueden dar fe de ello». Los padres de la niña también pensaron en echar agua al fuego: «Le dejamos claro al señor Venditti, a nosotros y a nuestra hija que el problema no existía. Inmediatamente comprendimos que se trataba de un malentendido, amplificado por las redes sociales», afirman. confirmó: «El señor Venditti se puso en contacto con nosotros, se disculpó y fue muy amable». Fue muy cariñoso con nosotros y con nuestra hija, y todos seguimos siendo sus mayores admiradores».

En el vídeo de disculpa, Venditti destacó que en su concierto dijo «cosas muy fuertes, por eso estoy reaccionando a algo que no se puede percibir en la oscuridad, entre cinco mil personas. Me enmendé inmediatamente, anoche, después del concierto». Mis padres obtuvieron mis permisos y todo”.

Finalmente, expresó su esperanza de que este tema no se convierta en un problema. Como Calabria, sobre la que tengo este estigma, dijo, refiriéndose a un episodio de hace varios años en el que criticó duramente al distrito.

