Rusia también está actuando en consecuencia. Y el martes anunció que había destruido un «buque de reconocimiento» -no se especifica el tipo, probablemente se refieren a espionaje- y… una lancha rápida de origen estadounidense en el Mar Negro. La prohibición fue implementada por la Fuerza Aérea, en particular por el caza Sukhoi. Mientras tanto, los observadores informaron sobre la presencia de pequeñas unidades en la zona de Sebastopol. probablemente lo sean Los barcos encargados de contrarrestar la amenaza de las pequeñas embarcaciones suicidas. Uno de los métodos de sorteo hoy en día son las patrullas de flotas -que también es un objetivo-, mediante vuelos de reconocimiento, baterías desplegadas cerca de los puertos y barreras levantadas en las bocas de los puertos. Todo esto no nos hace olvidar el frente principal, el frente salvaje. Los ucranianos, a pesar de las dificultades, no se dan por vencidos. Los ocupantes, incluso con pérdidas igualmente cuantiosas, concedieron poco. Por lo tanto, los retrocesos y avances están separados por sólo unos cientos de metros o unos pocos kilómetros, y los giros son difíciles de predecir.