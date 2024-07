Un éxito tras otro. Donald Trump Está viviendo un momento de gracia y, tras aplastar a Joe Biden en el primer debate televisado, se ha apuntado otra victoria importante: por primera vez desde la fundación de Estados Unidos en el siglo XVIII, la Corte Suprema ha declarado que los expresidentes pueden protegerse de las penas de impeachment en documentos oficiales.

La primera consecuencia de la decisión, que repercutirá no sólo en la suerte del empresario sino también en los años venideros, es que el juicio por intentar subvertir el resultado de las elecciones de 2020 casi con seguridad se pospondrá hasta después del día de las elecciones.

Biden en Camp David con su familia, una hipotética decisión sobre el futuro. Los demócratas advierten: “Si se retira, existe riesgo de caos”.

Esto es exactamente lo que pretendían Trump y sus abogados. “Una gran victoria para nuestra constitución y nuestra democracia. “¡Orgulloso de ser estadounidense!”, se alegró inmediatamente Donald, que había conseguido este resultado clave gracias a la mayoría de jueces conservadores (seis de nueve) que había nombrado para el máximo tribunal estadounidense.

Trump está feliz: “Una gran victoria para la democracia”

Pero la reacción de los tres jueces liberales (Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson) que criticaron duramente el fallo fue dura. «Los Padres Fundadores no habrían apoyado esto y nuestra Constitución no protege al presidente», declaró Sotomayor en su oposición. Advirtió que “este fallo convierte al presidente en un rey por encima de la ley”. Ahora el caso vuelve a estar en manos de la jueza de distrito de Washington, Tanya Chutkan, quien tendrá que decidir si parte de los cargos presentados por el fiscal especial Jack Smith deben ser desestimados basándose en la distinción que establece el artículo entre acciones tomadas en el marco de la constitución del presidente. y las decisiones del presidente. De ahí los poderes y acciones oficiales que adopta a título personal. No sólo eso, si el expresidente gana las elecciones previstas para el 5 de noviembre, también podría obligar al Departamento de Justicia a abandonar el proceso y retirar los cargos, del mismo modo que él mismo podría concederse un indulto.

Campaña de Biden: “Él fue quien incitó a los disturbios del 6 de enero”.

Impulsado por esta victoria, que llega en un momento crucial de la campaña con la convención republicana y el fallo en el caso de pago de la estrella porno Stormy Daniels en diez días, el empresario pide «el fin de la caza de brujas» para todos. Y otros casos de su interés. En el frente demócrata, el ambiente no podría ser más diferente. A pesar de intentar mostrar calma con la portada de la revista estadounidense más famosa, Vogue, la familia Biden vive su hora más oscura entre acusaciones y decisiones difíciles. Por un lado, en efecto, Jill y el resto del clan le rogarán al presidente que resista la presión y permanezca en el cargo. Por otra parte, comenzó el enfrentamiento contra los principales asesores de la campaña – Ron Klain, Anita Dunn y Bob Bauer – quienes, según la familia y algunos donantes, fueron culpables de no preparar adecuadamente al comandante en jefe, al sobrecargarlo con números excesivos. Y estadísticas.

La decisión de la Corte Suprema sobre la inmunidad contribuyó a exacerbar aún más la tensión en el campo demócrata. «El fallo no cambia lo que sucedió el 6 de enero: Donald Trump alentó a una turba a anular los resultados de una elección libre y justa», decía un memorando al personal. “Trump se postula para presidente a pesar de ser un delincuente convicto por la misma razón por la que se sentó y vio cómo una turba atacaba violentamente el Capitolio: cree que está por encima de la ley y está dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar y mantener el poder”, dijo la campaña. . Ataque. Pero en lugar de seguir difamando al oponente, la prioridad de Biden y su equipo ahora es detener la hemorragia de donantes: por eso no sólo sus asesores pasaron el fin de semana hablando por teléfono, sino que el propio Biden tiene planes para los próximos meses. Llame a horas con los principales financiadores para convencerlos de que sigan centrándose en ello.

