Una fuga de gas «sin precedentes» daña tres líneas en Nord Stream – Mundu

«daño sin precedentes», La fuga de gas simultánea en tres costa afuera afecta a los gasoductos Nordstream 1 y 2. “Es imposible en este momento estimar el momento de reanudar las restauraciones de infraestructura”, dice el operador de la red. El ejército danés supervisó las pérdidas en el Mar Báltico. Ayer, los servicios sísmicos de Suecia y Dinamarca registraron poderosas explosiones submarinas en la zona. Moscú es acusada de sabotaje. La Comisión de la UE especifica que no hay «ningún impacto en la seguridad». Estados Unidos está listo para apoyar a los europeos. El precio de la gasolina fly tras 4 días de bajada en Ámsterdam: +5,2% a 182 euros la hora.

fuga de gas

Fuga de gas que afecta a los gasoductos 1 y 2 de Nordstream: El gobierno danés lo hace saber al anunciar que ha elevado el nivel de alerta en sus infraestructuras energéticas.

El oleoducto Nord Stream ha sufrido daños «sin precedentes» en tres líneas del oleoducto y es «imposible en este momento estimar el momento de reanudar las reparaciones» de la infraestructura. Eso es lo que informa Nord Stream en una nota, informa Bloomberg. Nord Stream informó ayer de una caída de presión en dos de sus líneas, ya que las autoridades suecas y danesas identificaron fugas de gas en el Mar Báltico cerca de la ruta de Nord Stream.

«sin precedentes»

El daño infligido simultáneamente en tres líneas marítimas de Nord Stream en un día es «sin precedentes». Así lo afirmó el operador de red Nord Stream ag, informa RIA Novosti. La empresa también declaró que es imposible estimar cuándo se restablecerá la capacidad operativa del sistema de red de gas.

El gas hierve en el mar

El gas de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 hierve a la superficie en el Mar Báltico, agitando áreas en alta mar con un diámetro de 200 a 1.000 metros. Esto vino en un comunicado del ejército danés, que publicó imágenes.

explosiones submarinas

Estaciones sísmicas en Suecia y Dinamarca registraron poderosas explosiones submarinas en la misma área que la fuga de gas el lunes. La emisora ​​​​nacional sueca Svt. «No hay duda de que se trata de erupciones», dijo Björn Lund, profesor de sismología en la Red Sismológica Nacional Sueca. La primera explosión se registró a las 02.03 de la noche del lunes y la segunda a las 19.04 de la noche del lunes. Los avisos sobre fugas de gas de la Administración Marítima fueron a las 13.52 y 20.41 horas de este lunes, respectivamente.

Born, estamos investigando fugas de gas Nord Stream

«La OTAN está monitoreando de cerca la situación en el Mar Báltico. Los aliados están examinando las condiciones de la fuga de gas e intercambiando información, incluso con Finlandia y Suecia». Así lo anunció un funcionario de la OTAN a quien ANSA escuchó en referencia a la fuga de gas del gasoducto Nord Stream.



Acusaciones de Kyiv

“La fuga de gas del Nord Stream 1 no es más que un ataque terrorista planeado por Rusia y un acto de agresión contra la Unión Europea. Rusia quiere desestabilizar la situación económica en Europa y causar pánico antes del invierno”. Mykhailo Podolak, asesor del presidente ucraniano Volodymyr Putin, escribe en Twitter. “La mejor respuesta e inversión en seguridad”, añade, “es suministrar tanques a Ucrania, especialmente tanques alemanes…”.



Italia y 12 países de la UE, el precio máximo de todas las importaciones de gas

“El precio máximo, exigido desde el principio por un número cada vez mayor de países de la UE, es la única medida que ayudará a cada país a reducir la presión inflacionaria, gestionar las expectativas, proporcionar un marco en caso de posibles interrupciones del suministro y limitar la aumentar – las ganancias del sector.” Se lee en una carta firmada por Italia con otros 12 países (España, Polonia, Grecia, Bélgica, Malta, Lituania, Letonia, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia, Croacia, Rumanía) y dirigida a Bruselas. El tope se aplicará a todas las transacciones y no se limita a las importaciones de jurisdicciones específicas.

Sin efecto en la seguridad

«La Comisión ha sido notificada de tres fugas de gas, dos en Nord Stream 1 y una en Nord Stream 2». Así lo aclaró Tim McVeigh, portavoz de la Autoridad Ejecutiva, que explicó que la Unión Europea está monitoreando la situación y confirmó que «no hay impacto en la seguridad». Especulación prematura» sobre las causas de la fuga de gas.

El almacenamiento en Italia está cerca del 90%

El almacenamiento de gas italiano se acerca al umbral del 90%. La plataforma europea que certifica el dato se refiere esta mañana a 173,36 TWh como cantidad de gas inyectado, equivalente al 89,62% de la capacidad total. En Europa se almacenaron 976,95 TWh con un llenado medio del 87,73%.

Hipótesis del ataque submarino

Es muy poco probable que la pérdida de presión en los gasoductos de Nord Stream haya sido el resultado de un accidente, y el sabotaje, el curso más plausible considerado por los expertos, puede haber sido cometido solo por un estado activo, por buzos en la Armada o por un submarino. Esto es lo que escribe Tagspiegel sobre los daños en las tuberías. La Armada danesa y los especialistas en seguridad alemanes están tratando de explicar el motivo de la baja presión en los dos oleoductos. «Nuestra imaginación no puede encontrar un escenario que no sea la suposición de un ataque dirigido», dijo Tagesspiegel citado por el periódico. «Todo indica que no fue una coincidencia». Según el diario, ahora se discuten dos hipótesis principales: el origen de la emboscada podría ser Ucrania o alguno de sus aliados. O tal vez fue una operación pseudo-rusa para alimentar más inseguridad y aumentar los precios de la gasolina.

La reacción del Kremlin

El Kremlin define la caída de presión en los gasoductos de Nord Stream como una «situación sin precedentes que requiere una investigación urgente». Así lo afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, según informes de TASS. Peskov dijo que el Kremlin no descarta que «la destrucción de los oleoductos de Nord Stream pueda ser el resultado de un sabotaje», y agregó que «la emergencia en los oleoductos de Nord Stream es un problema que afecta la seguridad energética en todo el mundo. El continente».