“Una broma, gracias a Dios…” (vídeo)

El episodio de ayer de Amigos 23 Estaba lleno de giros y vueltas. Entre los héroes también hay controversia. El bailarín Nicolás Borgoña Que después de eso fue La jueza Verna Toby lo otorgódecidido a Frente a la profesora Alessandra Celentano.

Durante el último episodio de amigosQue fue transmitido ayer domingo 8 de octubre de 2023 por Canale 5, Nicolás Borgoña Está hecho La protagonista de la discusión de estudio con Alessandra Celentano. el Bailarín y estudiante Raymundo Todaro Se levantó una tarea Se lo asignó la maestra pero no perdió la oportunidad de darle una lección difícil. agujeros:

Respecto a la lista de defectos que me dijo, le pregunté al fisioterapeuta si en realidad mi trapecio estaba más desarrollado y me dijo que no. […] Cambié la coreografía de la primera parte porque en mi opinión era solo una broma. […] Afortunadamente me vieron primero otros bailarines que estudiaron y que piensan diferente a ti, y afortunadamente no todos somos iguales…

Declaraciones elevadas Reacción inmediata del Maestro CelentanoQuien reiteró su opinión sobre la bailarina:

No te hice una radiografía, aquí estamos hablando de bailar: no tienes cuerpo de bailarina. No dudo que puedas mejorar, pero no tienes físico de bailarina. Para mí este baile es para dos y los hechos lo confirmarán. […] Haces bien tus ejercicios de gimnasio pero no sabes hacer el resto. Parecía algo de aficionados. ¿Agregaste flexiones y cuatro cosas en el piso? Me demuestras que tengo más razón. Y, sinceramente, los he visto hacer un trabajo mucho mejor incluso por parte de alguien que ya teníamos aquí. Afortunadamente me vieron primero otros bailarines que estudiaron y que piensan diferente a ti, y afortunadamente no todos somos iguales.