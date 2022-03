Un vídeo de Bethesda nos da la bienvenida a Constellation – Nerd4.life

campo de estrellas es un centro nuevo Publicado por Bethesdaque en realidad no se centra realmente en el juego real, se basa en la iniciativa de registro para los fanáticos que desean recibir noticias por adelantado, brindando a todos esos Bienvenido a Constelaciónprograma relevante.

Dado que Starfield aún no está visible, incluso este video no dejará de generar controversia y comentarios punzantes, pero debemos considerarlo un video que no se distribuye como material promocional para el juego (en realidad no está en la lista pública de la canal de YouTube) y está destinado a aquellos que implementan Regístrese en el sitio web oficial de StarfieldEn el plan Específicamente llamado una constelación.

De todos modos, esto también es claramente parte de la maquinaria promocional que Bethesda ha construido para este título, que promete ser realmente enorme. Aunque no hay información real que se pueda obtener sobre el juego del mensaje de video en cuestión, al menos podemos notar cómo se usa el archivo . fecha de salida Continúa la preparación para el 11 de noviembre de 2022, lo que parece mostrar cierta confianza, por parte de Bethesda, en poder sostenerlo y no sufrir retrasos.

También muestra cómo la compañía realmente se refiere mucho a este juego, incluso con un mensaje tan pequeño. Entre otras informaciones, se confirman los diversos nombres involucrados en los roles principales del desarrollo de Starfield, entre ellos encontramos claramente a Todd Howard como director, Emil Pagliarulo como director de diseño y William Shen como diseñador principal de misiones, siendo este último un elemento bastante interesante. como responsable de Fallout 4: Far Harbor, que mostró algunas cosas buenas en el transcurso de la construcción de misiones.

Por lo demás, como informamos en nuestro especial sobre lo que sabemos de Starfield, recordamos que en el juego Constellation es una organización que reúne a muchos científicos y astronautas dedicados a la exploración espacial y al descubrimiento de nuevos planetas, en busca de soluciones al problema. «misterio» mejor definido detrás de todo el movimiento. los Un héroeal mando de la nave espacial Frontier, parece destinado a descubrir una «clave» para la interpretación del misterio en cuestión, en torno a la cual gira toda su misión en torno a los sistemas coloniales.