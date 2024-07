Si quieres liberar espacio en tu cuenta de Google no hace falta que pierdas muchas horas: con este truco poco conocido podrás hacerlo en un instante.

Nuestros teléfonos inteligentes tienen posibilidades casi ilimitadas: estos dispositivos pueden brindar una gran ayuda para cada actividad diaria. Conocer todas las funciones no es nada fácil, pero las funciones básicas ya están presentes de forma permanente en nuestros teléfonos móviles. Todos (probablemente) tenemos una cuenta de Google: con esta gran membresía, tendremos acceso a ella 15 GB para gestión Para aplicaciones muy importantes como Google Photos, Google Drive y Gmail.

Google Photos es un servicio impresionante: cada foto que pase por tu smartphone aterrizará en este espacio específico (llamado Google Photos). Incluso si cambias de modelo de celular, a través de tu cuenta de Google, podrás obtener fácilmente todas las fotos antiguas de tu celular antiguo. Sin embargo, con Drive podrás gestionar tu grupo de trabajo de forma muy sencilla y sin mucho esfuerzo. Gmail, por otro lado, es un portal a través del cual puedes enviar o recibir correos electrónicos con tan solo unos pocos clics. Desafortunadamente, puede llegar un momento en el que no te quede mucho espacio en tu cuenta de Google: Hoy queremos sugerirte un truco poco conocido para lograr precisamente eso.

Un truco poco conocido para liberar espacio en tu cuenta de Google: Loco

Cuando llegue ese momento en el que tengas que lidiar con la falta de espacio en tu cuenta de Google, algunas funciones se reducirán: por ejemplo, ya no podrás recibir correos electrónicos, ya no podrás hacer copias de seguridad de Google Fotos y Ya no podrá agregar nuevos archivos a Drive. Conocer una forma de liberar espacio en tan solo unos momentos es definitivamente una gran ventaja. En primer lugar, Conéctese a su cuenta en su computadora y abra Google One. Haga clic en «Ver» y luego en «Liberar espacio»: abra la categoría Favoritos y toque «Revisar y limpiar». Luego de seleccionar el archivo en cuestión, también puedes decidir pasarlo a tu computadora para descargarlo a tu escritorio y liberar espacio en tu teléfono móvil.

Lo mismo ocurre con Google Fotos (que probablemente sea el que ocupa más espacio de todos): descarga las fotos directamente a tu ordenador y elimínalas de tu cuenta de Google. Una vez que lo arrojes a la papelera, no olvides eliminarlo permanentemente. Usando este truco de PC, Podrás ahorrar espacio en un tiempo récord y sin mucho esfuerzo. Intenta siempre no llegar al límite: cuando se detiene la copia de seguridad, cuando liberas espacio, es probable que notes un nuevo cambio al cabo de unos minutos. De hecho, Google Fotos reanudará el proceso de copia de seguridad y volverá a ocupar espacio.