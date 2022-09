Un título honorífico para Tim Cook en Nápoles: «Son tiempos difíciles, pero ofrecen oportunidades sin precedentes»

El CEO de Apple está en la ciudad cuando la compañía abre su primera academia de desarrolladores europea (y solo en italiano) dedicada a los desarrolladores de aplicaciones.

Privacidad

después agregar. ¿Crees que el mundo va en la dirección correcta? “Como dije, estoy convencido de que la privacidad es un derecho de todos y estamos muy preocupados porque, en cambio, vivimos en un mundo donde estamos siendo rastreados constantemente y este es un gran problema de nuestro tiempo. Pero la buena noticia es que mucha gente entiende esto y se está volviendo más sensible al tema, así que soy optimista al respecto. Sabemos que las personas no son empresas y tienen puntos de vista diferentes sobre la privacidad. Nuestra idea no es que Apple decida, sino que la gente tenga la opción de usar las herramientas que ofrecemos. Los gobiernos también se están moviendo en la dirección correcta, así que soy optimista. Los avances tecnológicos y la protección de la privacidad pueden coexistir, y siempre hay una manera de ofrecer esta posibilidad, y no es necesario comprometerse y hacer intercambios en este sentido”.