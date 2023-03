Un sueño para los usuarios

Como te hemos dicho una y otra vez, la seguridad es un criterio a considerar mucho cuando se trata de Internet.

De hecho, detrás de todo lo que ofrece Internet, a menudo se esconden trampas como virus maliciosos y caballos de Troya, que se infiltran en los dispositivos y ordenadores de todos los usuarios del mundo, a menudo consiguiendo apropiarse de sus datos sensibles, incluso consiguiendo realizar compras sin nuestro conocimiento, vaciando así nuestra cuenta bancaria.

Si bien la seguridad es muy importante en la economía de Internet, lamentablemente también es un costo, como en el caso de las VPN (acrónimo de Virtual Private Network), herramientas gracias a las cuales es posible navegar de forma totalmente segura dentro de la red. Web desde nuestros dispositivos, como un smartphone o un portátil o una tablet.

Las buenas noticias llegan en particular para todos los usuarios que utilizan regularmente Google y sus servicios relacionados, ya que la gran empresa estadounidense anunció recientemente que ofrece un servicio VPN a todos los usuarios que se hayan suscrito previamente al servicio Google One, lo que nos permite archivar fácilmente todos nuestros datos (como fotos, videos, etc.) a eso) dentro de una red en la nube.

Sin embargo, este regalo no está reservado para todos los usuarios, sino única y exclusivamente para aquellos que se suscriban al abono de 2 TB, que en este caso incluye una cuota mensual de 9,99 €.

cambios en el futuro

Según los últimos rumores, parece que las cosas están a punto de cambiar drásticamente en comparación con el pasado, y este servicio no se ofrecerá solo a aquellos con una suscripción Premium, como la de 2 TB o incluso la de 5 TB, que se ofrece por mes. desde 24,99 € al mes en este caso.

De hecho, este servicio de VPN también se dará a quienes se suscriban a la suscripción básica (es decir, la que proporciona 100 GB de datos de almacenamiento en la nube, a un precio de 1,99 euros al mes) o posiblemente al plan de suscripción estándar ( que ofrece en lugar de 200 GB de almacenamiento en la nube, por un coste de 2,99 euros al mes).

La única parte de los usuarios para la que no se proporcionará una VPN gratuita es el plan gratuito, que se ofrece para cualquier cuenta de Google, que permite «solo» 15 GB de almacenamiento en la nube. Solo tenemos que esperar más actualizaciones de Google, con la esperanza de que la situación también mejore con respecto al plan de almacenamiento gratuito en la nube.