Un saludo a Allegri, las cámaras buscan la reacción

Hay un episodio que llamó la atención durante el partido de la Copa de Italia entre Inter y Juventus anoche, Lo decidió un gol de Demarco, que permitió a los nerazzurri clasificarse para la final. Las cámaras mostraron a Bonucci quejándose de Allegri, pero ¿qué sucedió realmente?

Bonucci y reemplazo con Danilo

Allegri notó que Bonucci no iba bien, lo que inmediatamente lo llevó a decidir hacer una sustitución. De hecho, el defensa de la Juventus regresó de una lesión que lo mantuvo dos meses de baja, y luego no jugó con regularidad en el último período. Bonucci notó el cambio inminente con Danilo y, de manera descarada, le pidió al entrenador que esperara un poco para dejarlo probar su condición.

Bonucci: «No estaba hablando»

En la post carrera Bonucci también abundó sobre lo sucedido, aplaudiendo de inmediato cualquier disconformidad: “No estaba discutiendo, era solo porque estaba empezando a tener calambres y no desperdiciaba ventilaciones que dije que tomara esto en cuenta. No es un problema en absoluto. No he discutido este asunto y nunca lo haré”.

Juventus e Inter en la final de la Copa de Italia