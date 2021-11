Un remedio totalmente natural que se toma 3 veces al día para eliminar el colesterol.

Un remedio que se debe tomar 3 veces al día para eliminar el colesterol.

Un remedio que debe tomarse 3 veces al día para eliminar el colesterol. La web está llena de recetas «milagrosas» que no tienen otro propósito que ganar clics y dinero. La mayoría de las veces no hacen absolutamente nada, otras veces pueden ser peligrosos.

Dicho esto, la receta que hoy os proponemos tiene en su base datos fácticos indiscutibles y por eso precisamente os la proponemos.

Es un remedio casero con ajo y limón que puede ayudar a las personas a combatir colesterol Para limpiar la sangre.

Siempre que, por supuesto, sigas una dieta y un estilo de vida correctos.

Pero veamos cómo y por qué.

Por que el ajo es importante

El ajo Importante porque es antibacteriano, antiviral y antiséptico. En particular, contiene antioxidantes que pueden ayudar a liberar las arterias de cualquier coágulo; Además, se sabe que también puede ayudar a mantener la presión arterial baja y que también puede ayudar a regular el llamado colesterol «malo», es decir, LDL (lipoproteínas de baja densidad).

No solo eso: el ajo es un excelente antibiótico y puede ayudar a prevenir el envejecimiento celular.

¿Por qué es importante el limón?

Entre los cítricos, los limones son muy ricos en vitamina C, que es un poderoso antioxidante. La vitamina C puede ayudar a prevenir o pasar resfriados (tos, resfriados, etc.) más rápido.

También parece ser capaz de fortalecer el sistema inmunológico, prevenir el envejecimiento y ayudar a mantener el colesterol bajo control. Por supuesto, es mejor, cuando sea posible, consumir limones solo de cultivos orgánicos, de lo contrario, esto puede causar el problema de cualquier rastro de pesticidas y fertilizantes en la cáscara.

receta

Se preparan 36 dientes de ajo sin remera; Luego se limpian tres limones remojándolos en bicarbonato, luego se enjuagan y se cortan en rodajas.

Luego viertes un litro de agua en una olla y la calientas, pero sin dejar que hierva.

En este punto, echamos las rodajas de limón y los dientes de ajo mencionados anteriormente.

La cocción debe durar un cuarto de hora, sin que siempre hierva, por lo que el fuego debe mantenerse bajo. Cuando esté cocido, dejar reposar en el frigorífico durante al menos doce horas.

Después de doce horas se filtra y se consume dos o tres veces al día, poco más de media taza a la vez.

