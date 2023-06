Un posto al sencillo progreso, confirmó el ansiado regreso: los fans están en el séptimo cielo

lugar en el sol Puedes verlo en RAI 3 Todas las tardes de lunes a viernes a las 20:45. La telenovela italiana se sitúa en Nápoles y cuenta la vida de los vecinos de un edificio de apartamentos. Estamos en el Palazzo Palladini en la colina de Posillipo. Quienes lo siguen están esperando cada nuevo episodio, y a continuación veremos qué sucederá en los próximos episodios.

lugar en el sol: vistas previas

Como acabamos de decir, ahora a continuación veremos cuáles serán los próximos avances de episodios. lugar en el sol. Se espera un regreso a la telenovela anticipado por los fans. Estamos hablando de la Dra. Bacon, quien sabe lo que es El secreto de Lara Martinelli.

Este sabe que la mujer ha perdido al niño. Sin embargo, no puede imaginar lo que hizo Martinelli a continuación. Hasta los episodios de julio, parece que Lara aún no se enterará, pero se debe llegar a un punto de inflexión. Aunque los fanáticos han estado pidiendo que se revele esto y que se pague su culpa, los autores quieren esperar.

Hay muchos espectadores que no pueden aceptar que Lara haya lastimado a Tommy. Esta mujer se convierte en la antagonista de esta temporada pero la trama parece haber terminado. De hecho, la derrota de Lara alcanza al que no la ganó.. Ciertamente todavía no está claro cuándo.

La llegada de Ida se ve en los últimos episodios emitidos. Esto pareció derrotar a Lara, pero no lo hizo. de hecho la chica Fue robado Y fracasó en su cometido. Lara le explica a Ida que el bebé con ella y Roberto se habría desarrollado mejor.

Por lo tanto, la mujer polaca que había llegado para buscar a su hijo fue detenida de inmediato y su determinación puesta a prueba. De los acontecimientos parece, de hecho, que Ida se fue a Polonia a la ciudad. Entonces, nuevamente, Lara ganó y logró expulsar a la mujer.

avances de julio

Como dijimos, el Dr. Bacon volverá. La volveremos a ver en la serie. Será en los episodios 6246 y 6247. Fue la actriz que interpretó a la ginecóloga, Deborah Mattello, quien hizo el anuncio. El encuentro entre Lara y el Dr. Bacon ya se ha producido pero no pasa nada.

Ahora su regreso después de varios meses siempre es algo sospechoso. Una ginecóloga no tiene motivos para divulgar información personal a sus pacientes, pero hay una cosa que puede hacerle cambiar de opinión. de hecho, El médico todavía no ha visto a Lara con el bebé..

Bacon sabe que Lara ha perdido a su hijo y no ha dado a luz. Aunque involuntariamente pudiera desenmascarar a Martinelli. Todo esto podría suceder al azar dado que otras personas también trabajan en San Raffaele. Entre ellos están Rossella, Luca y Ornella. El chat puede desencadenar la derrota de Lara.

Sin embargo, no está claro qué pasará con Tommy. ¿Y qué quiere hacer Marina? Lo más probable es que si Lara queda expuesta, el niño volverá con su madre. En lo que respecta a Jordano, probablemente no habrá un final feliz después de lo sucedido. Solo queda esperar a la retransmisión y enterarnos de todo.