Un niño discapacitado se ahoga en el río tras el robo de su padre, Leon pierde la vida en el Tirol a la edad de 6 años.

a Bebé Se ahogó después de que robaran a su padre. El hombre de 37 años estaba con su hijo. Leóndesde las 6, alrededor de las 4 a.m. cerca de St. Johann Kitzbuhelen Tirol (Austria), según el informe policial, cuando fue golpeado en la espalda con una botella.

Un niño se ahogó tras el robo de su padre, su paseo nocturno

El hombre de 37 años quedó inconsciente en el suelo, después de lo cual el niño comenzó a deambular confundido. Luego cayó a un río cercano y se ahogó. Lo que probablemente influye en lo que sucedió es el hecho de que Leon era un niño discapacitado, según confirmó una autopsia el lunes (29 de agosto).

Testigo: «Mi padre no se acordaba»

Un transeúnte vio al hombre de 37 años alrededor de las 5:20 a.m. cuando se recuperó. El cochecito ha desaparecido. Según la policía, el padre no tenía memoria, pero preguntó por su hijo. Asistieron decenas de personas. Desafortunadamente, no encontraron rápidamente lo que estaban buscando. Una hora más tarde, el pequeño cuerpo de León fue sacado del río.

Encuentra objetos robados cerca del río.

Policía: «El niño pudo haber salido del cochecito por su cuenta y accidentalmente cayó en el dolor de Kitzbuhler, donde fue encontrado muerto». El teléfono celular del padre y la billetera robada fueron encontrados en las inmediaciones de la escena del crimen.

Investigaciones

No está claro por qué el hombre salió con su hijo en medio de la noche. Padre aún no se ha enterado. Según varios medios, caminar puede explicarse por la salud del niño.