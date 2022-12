Un hombre dispara en el corazón de París, tres muertos. Protestas y enfrentamientos con la policía en el barrio kurdo – Europa

Un ciudadano francés de 69 años, con antecedentes de violencia racista, que salió de prisión hace unos diez días, fue asesinado a tiros en el centro de París cerca de un centro cultural kurdo, matando a tres personas. Otras personas resultaron heridas. El hombre fue arrestado y ahora está en el hospital.

Luna creciente– Choques constantes y tirar cosas. contra la policía en el barrio kurdo, a cien metros del lugar del tiroteo, donde miembros de la comunidad kurda se reunieron para expresar su enfado. Parte de la manifestación espontánea derivó en enfrentamientos con policías que lanzaron gases lacrimógenos.

En la zona, en el barrio de la Rue d’Inguin y Faubourg Saint-Martin -en el corazón de París- la tensión fue alta, con incendios en la calle, abucheos y enfrentamientos con la policía antidisturbios. Según BFMTV, los manifestantes protestan contra el gobierno y el ministro del Interior, Gerald Darmanin, por no garantizar la protección de la comunidad kurda en París.

Los hechos ocurrieron poco antes del mediodía, en el décimo distrito de la capital. El hombre disparó contra el Centro Cultural Kurdo en Dingin Street, así como contra un restaurante y una peluquería kurdos. Los testigos están en estado de shock. Siete, ocho, disparando en la calle, fue un completo panicodice el comerciante.

El hombre ya era conocido por la policía: fue investigado el año pasado por intento de homicidio y violencia racial tras atacar con una espada un campamento de inmigrantes en París.

Protesta en el barrio kurdo

Al menos cinco agentes franceses resultaron heridos durante violentos enfrentamientos con manifestantes en el distrito de Faubourg-Saint-Denis, según citaron fuentes policiales en la web Bfmtv. Las tensiones siguen siendo altas en la zona, ya que la policía antidisturbios intenta dispersar a los manifestantes en medio de acusaciones de gases lacrimógenos tras una visita del ministro del Interior, Gerald Darmanin. Los manifestantes acusan al Estado de no brindar la protección adecuada a la comunidad kurda, y de liberar al hombre de 69 años que esta mañana mató a tres personas frente al Centro Cultural Kurdo.

Padre asesino: Mi hijo está loco

‘Está loco, idiotas’: dice el padre del escritor del ataque de esta mañana en París, que fue entrevistado en exclusiva por M6. Para él, su hijo de 69 años, ex ferroviario jubilado, es un «introvertido» que «no vive como los demás». Su gesto fue un «loco», el padre anciano todavía sentía remordimiento. Había sido liberado de la prisión de Santi en París solo once días antes, y su padre y su madre lo habían recibido en su casa: «Anoche jugó Scrabble con su madre, estaban bien. Ella estaba feliz y él también. ‘Volverá al camino correcto'», nos dijimos. . «Mi esposa hizo todo lo posible por ser amable», agregó. Y cuando supo lo que había pasado esta mañana exclamó: «¡Oh, no! ¡No volverá a empezar!».

reacciones políticas

«Los kurdos de Francia fueron el objetivo de un ataque atroz en el corazón de París. Pensamientos para las víctimas y las personas que luchan por sus vidas, sus familias y sus seres queridos. Gracias a nuestras fuerzas del orden por su valentía y frialdad. sangre”, escribió el presidente francés en un tuit, emmanuel macron.

«La comunidad kurda y todos los parisinos se han visto afectados por el asesinato de un militante de extrema derecha. Los kurdos, dondequiera que estén, deben poder vivir en paz y seguridad. Más que nunca, París los apoya en estos momentos oscuros». escribió la alcaldesa de París, Anne Hidalgo.

“Nuestros pensamientos están con las familias de los afectados por esta terrible tragedia”, escribió. Marina Le Pen.

«Tristeza e ira ante el ataque terrorista al centro cultural kurdo Ahmed Kaya en París. Hace unos diez años, dos líderes kurdos fueron asesinados en el corazón de París. ¡Basta! Protección para nuestros aliados kurdos en todas partes», comentó el líder de Francia Enzomis. y Jean-Luc Mélenchon.